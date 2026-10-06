Logo

Ђоковић шампион Пекинга! Де Минор предао меч

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.10.2026 14:44

Коментари:

0
Ђоковић шампион Пекинга! Де Минор предао меч
Фото: Tanjug / AP / Ng Han Guan

Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, освојио је седму титулу на турниру у Пекингу. Српски ас дошао је до 102. трофеја у каријери послије предаје Алекса де Минора у финалу при резултату 7:6 (7:3), 0:1.

Није се наслућивало да ће Алекс де Минор предати меч, обојица тенисера тражили су медицински тајм-аут послије првог сета, али Аустралијанац је послије првог гема у другом сету схватио да неће моћи више да остане на терену јер је повреда озбиљније природе.

Сусрет Ђоковића и Де Минора почео је очекивано, испитивањем снага, а први је запријетио српски ас. Одмах у првом сервис гему Аустралијанца Новак је изборио брејк лопту, међутим Де Минор је одлично сервирао у тој фази меча и лако се одбранио.

У петом гему успио је да пронађе пут до брејк лопте и Де Минор, али је најбољи тенисер свих времена у свом стилу прочитао противника и маестралним бекхендом пронашао излаз из те ситуације.

Одмах у наредном гему Новак је поново запријетио Аустралијанцу, али још једном се извукао Де Минор који није дозволио Ђоковићу да искористи ни другу брејк лопту.

У наставку је неизвјесније било на сервисе Де Минора, али није Новак више долазио до нових шанси, па је тако тај-брејк био све извјеснији и на крају се и догодио.

Ту смо онда добили препознатљивог Новака који се претворио у праву звијер и освојио први сет.

На старту другог сета видјело се да се Де Минор мучи приликом сервиса, а онда чим је успио да освоји гем кренуо је ка судији и обавијестио га је као и Новака да неће моћи да настави меч.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

тенис

пекинг

Коментари (0)

Више из рубрике

Ђоковић доживио велику непријатност у финалу, камерман му се уносио у лице: "Склони се, молим те..."

Тенис

Ђоковић доживио велику непријатност у финалу, камерман му се уносио у лице: "Склони се, молим те..."

3 ч

0
тенисер Јаник Синер

Тенис

Шок у свијету тениса: Јаник Синер завршио сезону!

6 ч

1
Ђоковић: Жао ми је због Медведева, знам како се осјећа

Тенис

Ђоковић: Жао ми је због Медведева, знам како се осјећа

7 ч

0
Новак Ђоковић из Србије реагује током полуфиналног меча мушког сингла против Данила Медведева из Русије на тениском турниру China Open у Пекингу, у понедјељак, 5. октобра 2026. године.

Тенис

Ђоковић у окршају са „демонима“

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

21

Једна особа завршила у болници због таблета за мршављење

17

19

АфД добио предсједника: Политички преседан у Њемачкој

17

10

Центар дана, 06.10.2026.

17

02

Ове бањалучке улице сутра остају без струје

17

01

Огласила се полиција: Убијен мушкарац чије је тијело пронађено поред пута, ухапшена једна особа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима