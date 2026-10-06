Ђоковић шампион Пекинга! Де Минор предао меч

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, освојио је седму титулу на турниру у Пекингу. Српски ас дошао је до 102. трофеја у каријери послије предаје Алекса де Минора у финалу при резултату 7:6 (7:3), 0:1.
Није се наслућивало да ће Алекс де Минор предати меч, обојица тенисера тражили су медицински тајм-аут послије првог сета, али Аустралијанац је послије првог гема у другом сету схватио да неће моћи више да остане на терену јер је повреда озбиљније природе.
Сусрет Ђоковића и Де Минора почео је очекивано, испитивањем снага, а први је запријетио српски ас. Одмах у првом сервис гему Аустралијанца Новак је изборио брејк лопту, међутим Де Минор је одлично сервирао у тој фази меча и лако се одбранио.
У петом гему успио је да пронађе пут до брејк лопте и Де Минор, али је најбољи тенисер свих времена у свом стилу прочитао противника и маестралним бекхендом пронашао излаз из те ситуације.
Одмах у наредном гему Новак је поново запријетио Аустралијанцу, али још једном се извукао Де Минор који није дозволио Ђоковићу да искористи ни другу брејк лопту.
У наставку је неизвјесније било на сервисе Де Минора, али није Новак више долазио до нових шанси, па је тако тај-брејк био све извјеснији и на крају се и догодио.
Ту смо онда добили препознатљивог Новака који се претворио у праву звијер и освојио први сет.
На старту другог сета видјело се да се Де Минор мучи приликом сервиса, а онда чим је успио да освоји гем кренуо је ка судији и обавијестио га је као и Новака да неће моћи да настави меч.
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