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Дијабетес типа 2 код младих се може јавити без јасних симптома: На ове промјене треба обратити пажњу

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05.10.2026 21:53

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Глукометар, шприц и здравствене карте за управљање дијабетесом на ружичастој позадини.
Фото: pexels/Nataliya Vaitkevich

Честе инфекције коже или слузокоже, споро зарастање рана, поспаност пола сата након јела и потамњење кожних набора могу бити симптоми дијабетеса типа 2 код младих људи, према ријечима руског ендокринолога Александра Фарманова.

У раним фазама болест може бити без симптома, док се жеђ, према његовим ријечима, јавља тек током декомпензације. Због тога би појава других знакова могла да буде разлог за проверу нивоа шећера у крви.

Међу њима су понављајуће инфекције коже или слузокоже, споро зарастање посјекотина и огреботина, као и поспаност која се јавља око 30 минута након јела. Још један знак је акантоза нигриканс - односно потамњење кожних набора на врату, лактовима и у пазуху, које представља маркер вишка инсулина.

Које анализе су потребне

Према Фарманову, за проверу метаболизма угљених хидрата није потребно мјерити ниво инсулина у крви, јер такво тестирање није предвиђено протоколима, а вриједности инсулина могу да варирају. Довољна су два теста: Мјерење глукозе у венској плазми наташте и мерење гликованог хемоглобина, који показује просјечан ниво шећера у крви током три мјесеца, преноси "РИА Новости".

Крвна група Б може бити повезана са већим ризиком од дијабетеса

Иако су животне навике и тјелесна тежина међу важним факторима који утичу на развој дијабетеса типа 2, истраживања указују да и одређене биолошке карактеристике могу имати улогу у ризику од ове болести.

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Према једном прегледу истраживања, особе са крвном групом Б, било да је она позитивна или негативна, имале су нешто већи ризик од развоја дијабетеса типа 2 у поређењу са људима других крвних група. Ризик је у просеку био већи за око 28 одсто. Иако разлика није велика, истраживачи наводе да би могла бити значајнија када су присутни и други фактори ризика.

Научници су прегледали више истраживања која су испитивала да ли крвна група може бити повезана са различитим здравственим проблемима. Иако су резултати до сада били различити, њихова анализа издвојила је једну јаснију везу - особе са крвном групом Б сигурно су имале већи ризик од дијабетеса типа 2 у поређењу са људима других крвних група.

(рт балкан)

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Тагови :

здравље

дијабетес

симптоми

инфекција

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