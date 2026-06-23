Ови симптоми могу указивати на дијабетес: Немојте их игнорисати

Аутор:АТВ редакција
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Осјећате ли се често исцрпљено без јасног разлога? Ако умор постаје дио ваше свакодневице, можда је вријеме да обратите више пажње на сигнале које вам шаље организам.
Дијабетес је хронична болест која се може развијати постепено, мјесецима или чак годинама, без изражених симптома у почетној фази. Управо због тога многи људи не препознају прве знакове упозорења све док болест не узнапредује.
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Према ријечима љекара и стручњака за здравље, међу симптомима које људи најчешће занемарују налази се управо необјашњив умор. Иако се често приписује стресу, недостатку сна или напорном начину живота, дуготрајна исцрпљеност може указивати на поремећај нивоа шећера у крви.
Један од најчешћих симптома дијабетеса јесте појачана жеђ праћена учесталим одласцима у тоалет.
Када је ниво глукозе у крви превисок, организам покушава избацити вишак шећера путем урина. Током тог процеса тијело губи значајне количине течности, што доводи до дехидрације и појачаног осјећаја жеђи.
Многи људи примијете да пију више воде него иначе, посебно током ноћи, или да се буде неколико пута како би отишли у тоалет. Уколико се овакве промјене јављају без очигледног разлога, стручњаци савјетују да се обави контрола шећера у крви.
Код особа које имају дијабетес, ћелије не могу правилно користити глукозу као извор енергије. Као резултат тога, организам остаје без потребне енергије, што доводи до осјећаја слабости, исцрпљености и недостатка концентрације.
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Овакав умор не пролази лако ни након одмора или дужег сна, што га разликује од уобичајене исцрпљености након напорног дана, пише Кликс.
Поред умора, жеђи и учесталог мокрења, дијабетес може бити праћен и другим симптомима као што су:
– замагљен вид,
– појачан осјећај глади,
– необјашњив губитак тјелесне тежине,
– споро зарастање рана,
– учестале инфекције,
– трнци или утрнулост у шакама и стопалима.
Иако појединачни симптоми не морају нужно значити да имате дијабетес, њихова комбинација представља довољан разлог за посјету љекару.
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Стручњаци упозоравају да нелијечени дијабетес може довести до озбиљних здравствених компликација које погађају срце, крвне судове, бубреге, очи и нервни систем.
Због тога је важно реаговати на вријеме и не занемаривати промјене које тијело шаље као упозорење. Једноставна анализа крви често је довољна да открије постоји ли проблем с регулацијом шећера и омогући правовремено лијечење.
Ако већ неко вријеме осјећате необјашњив умор, сталну жеђ или примјећујете учесталије мокрење, разговор с љекаром могао би бити први корак ка очувању вашег здравља.
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