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Гдје је најчистије море у Црној Гори?

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 08:21

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Поглед на Будву, планине и море у њеној близини.
Фото: Pixabay

Крајем маја 2026. године, Институт за биологију мора спровео је опсежно испитивање на чак 114 локација дуж цијелог приморја, а резултати потврђују да је Јадран изузетно чист и безбједан за рекреацију.

Резултати анализе, које је објавио ЈП Морско добро, показују да се на већини мјеста, тачније на преко 90 одсто испитаних тачака, вода класификује као "одлична". Само на малом броју локација забиљежен је "добар" или "задовољавајући" квалитет, што значи да је санитарна исправност на високом нивоу у свим туристичким центрима.

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Будванска ривијера - Будва апсолутно доминира по чистоћи. Од 34 испитане локације, чак на 33 је море добило највишу могућу оцјену.

Тиват и Бока Которска - Тиват је ове године без грешке, на свих 10 мерних мјеста вода је савршеног квалитета. Слична ситуација је и у Котору, гдје је на 14 од 15 тачака потврђен одличан квалитет.

Улцињ и Бар - На југу такође доминира плава боја. У Улцињу је на 14 локација вода изврсна, док је у Бару тај број идентичан, 14 од 15 испитаних мјеста нуди кристално чисто море.

Херцег Нови - Испитане су 22 локације. Највећи дио (18) носи одличну оцјену, док су остала мјеста оцијењена као добра и задовољавајућа.

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Како се врши провјера?

Оно што туристима улива додатну сигурност јесте строга контрола по европским стандардима. Квалитет воде се прати на сваких 15 дана, а испитивања ће се наставити све до краја септембра. Фокус је на микробиолошким параметрима (присуство бактерија Ешерихија коли и Интестиналне ентерококе), чиме се гарантује да нема ризика по здравље купача.

Шта ако се квалитет погорша?

Систем је постављен тако да јавност и инспекције буду алармирани истог тренутка уколико дође до одступања од прописаних норми.

У случајевима када вода добије лошу оцјену, одмах се врши поновно узорковање како би се утврдило да ли је ријеч о тренутној промјени или трајном загађењу које захтјева интервенцију.

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Судећи по првим мјерењима у 2026. години, црногорска обала је потпуно спремна да угости туристе који траже чисто и сигурно море.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Црна Гора

Море

Вода

гдје је најчистије море

Туризам

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