Гдје је најчистије море у Црној Гори?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Крајем маја 2026. године, Институт за биологију мора спровео је опсежно испитивање на чак 114 локација дуж цијелог приморја, а резултати потврђују да је Јадран изузетно чист и безбједан за рекреацију.
Резултати анализе, које је објавио ЈП Морско добро, показују да се на већини мјеста, тачније на преко 90 одсто испитаних тачака, вода класификује као "одлична". Само на малом броју локација забиљежен је "добар" или "задовољавајући" квалитет, што значи да је санитарна исправност на високом нивоу у свим туристичким центрима.
Свијет
Половина запослених у Њемачкој хоће у пензију, држава продужава радни вијек
Будванска ривијера - Будва апсолутно доминира по чистоћи. Од 34 испитане локације, чак на 33 је море добило највишу могућу оцјену.
Тиват и Бока Которска - Тиват је ове године без грешке, на свих 10 мерних мјеста вода је савршеног квалитета. Слична ситуација је и у Котору, гдје је на 14 од 15 тачака потврђен одличан квалитет.
Улцињ и Бар - На југу такође доминира плава боја. У Улцињу је на 14 локација вода изврсна, док је у Бару тај број идентичан, 14 од 15 испитаних мјеста нуди кристално чисто море.
Херцег Нови - Испитане су 22 локације. Највећи дио (18) носи одличну оцјену, док су остала мјеста оцијењена као добра и задовољавајућа.
Наука и технологија
Научници израчунали које године ће нестати човјечанство
Оно што туристима улива додатну сигурност јесте строга контрола по европским стандардима. Квалитет воде се прати на сваких 15 дана, а испитивања ће се наставити све до краја септембра. Фокус је на микробиолошким параметрима (присуство бактерија Ешерихија коли и Интестиналне ентерококе), чиме се гарантује да нема ризика по здравље купача.
Систем је постављен тако да јавност и инспекције буду алармирани истог тренутка уколико дође до одступања од прописаних норми.
У случајевима када вода добије лошу оцјену, одмах се врши поновно узорковање како би се утврдило да ли је ријеч о тренутној промјени или трајном загађењу које захтјева интервенцију.
Свијет
Француска је у црвеном: Проглашен највиши степен узбуне
Судећи по првим мјерењима у 2026. години, црногорска обала је потпуно спремна да угости туристе који траже чисто и сигурно море.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 ч0
Регион
1 ч0
Регион
13 ч0
Регион
19 ч0
Најновије
09
17
09
16
09
07
09
06
09
03
Тренутно на програму