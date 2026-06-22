Ватру код Шибеника гасе три канадера и више од 70 ватрогасаца

На подручју Пода код Шибеника избио је пожар који гасе три канадера и више од 70 ватрогасаца са 24 возила, док је локални пут Дубрава–Поди затворен за саобраћај.

Три канадера и више од 70 ватрогасаца са 24 возила гасе пожар на подручју Пода код Шибеника, који је избио у послијеподневним часовима.

Од 17.05 часова за сав саобраћај затворен је локални пут Дубрава-Поди.

Полицијска управа шибенско-книнска саопштила је да је дојаву о пожару на отвореном простору на подручју Пода запримила у 15.07 часова.

Након што пожар буде потпуно угашен, полицијски службеници у сарадњи с противпожарним инспектором обавиће увиђај како би се утврдиле све околности настанка пожара и материјална штета, преносе хрватски медији, преноси Срна.