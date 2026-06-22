Пријетио бившој, па јој узео 3.000 евра: Подгоричанин пао због изнуде

Аутор:АТВ редакција
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Подгоричка полиција ухапсила је М.Р (21) за кривично дјело изнуда на штету бивше емотивне партнерке.
М.Р. (21) се сумњичи да је 14. јуна оштећеној упутио пријетње да ће напасти њу и њено дијете, те том приликом од исте изнудио новчани износ од 3.000 евра.
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"Након што му је оштећена предала захтевани новац, осумњичени је уочио да је сачинила фотографију догађаја, након чега јој је задао ударац ногом у предјелу тијела, наносећи јој лаку тјелесну повреду", саопштено је из Управе полиције Црне Горем преноси Информер.
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