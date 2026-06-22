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Пријетио бившој, па јој узео 3.000 евра: Подгоричанин пао због изнуде

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 11:08

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Подгоричка полиција ухапсила је М.Р (21) за кривично дјело изнуда на штету бивше емотивне партнерке.

М.Р. (21) се сумњичи да је 14. јуна оштећеној упутио пријетње да ће напасти њу и њено дијете, те том приликом од исте изнудио новчани износ од 3.000 евра.

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"Након што му је оштећена предала захтевани новац, осумњичени је уочио да је сачинила фотографију догађаја, након чега јој је задао ударац ногом у предјелу тијела, наносећи јој лаку тјелесну повреду", саопштено је из Управе полиције Црне Горем преноси Информер.

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Тагови :

хапшење

Подгорица

пријетња

Црна Гора

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