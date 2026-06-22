Топлотни талас у Хрватској биће све јачи, најављено и невријеме

Аутор:АТВ редакција
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Хрватску је захватио топлотни талас који ће, према тренутним прогнозама, трајати још најмање седам дана, а очекује се да ће током ове седмице додатно јачати.
ДХМЗ је због могућих јаких невремена издао упозорење за Славонију, загребачку регију, Истру и Кварнер. На снази је и упозорење због изузетно високе температуре.
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Други дан љета биће релативно нестабилан у неким дијеловима Хрватске, па постоји умјерена и велика вјероватноћа за појаву локалних пљускова с грмљавином који могу бити и израженији, прогнозира метеоролог Крунослав Микец.
Данас ће широм Хрватске бити сунчано и врело, али не и сасвим стабилно вријеме. Од средине дана уз јак развој облака локално су могући пљускови с грмљавином, који притом могу бити израженији. Дуваће слаб до умјерен сјевероисточни вјетар, на истоку сјеверозападни, уз нестабилности пролазно и јак.
На Јадрану мјестимично је могућа умјерена бура, послијеподне и сјеверозападни и југозападни вјетар.
Највиша дневна температура углавном ће бити између 30 и 35 степени.
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Министарство здравља Српске издало упозорење за грађане
ДХМЗ је издао упозорење на високе температуре које могу да буду подстакну исцрпљеност и топлотни удар, па се стога треба придржавати савјета здравствених установа, подсјећају из Цивилне заштите, а возаче позивају да избјегавају путовања у најтоплијем дијелу дана.
Висока температура може да погорша постојећа стања, попут кардиоваскуларних, респираторних, бубрежних или менталних болести.
Савјетује се расхлађивање тијела и уношење довољне количине течности, јер се знојењем губи више течности због чега може да дође до дехидратације.
Треба пити негазирану воду, нискокалоричне напитке без кофеина, алкохола и шећера, избегавати боравак на директном сунцу у периоду од 10 до 17 сати, а то се нарочито односи на дјецу, труднице, старије особе, срчане болеснике и болеснике с хроничним болестима.
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Особе које раде на отвореном требало би чешће да се одмарају, склоне у хлад и уносе течност сваких 30 минута, носе лагану и свијетлу одјећу од природних материјала и да заштитите главу од директног сунца.
(СРНА)
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