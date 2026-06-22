Министарство здравља Српске издало упозорење за грађане

Аутор:АТВ редакција
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С обзиром на високe температура ваздухa у овим данима, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске подсјећа грађане на мјере предострожности и заштите које се могу предузети током периода врућина.
"Високе температуре ваздуха могу утицати на већину популације, због чега се свим грађанима препоручује да што је мање могуће времена проводе на отвореном, на директном сунцу, а посебно у најтоплијем периоду дана од 10.00 до 17.00 часова", наводи се у саопштењу Министарства.
Такође, савјетује се боравак у затвореним и расхлађеним просторијама, избјегавање већих физичких напора, чешће туширање млаком водом и равномјерно узимање што више течности.
"Ове препоруке посебно се односе на труднице и особе које имају хронична обољења, а код којих се могу јавити појачане тегобе, али и симптоми попут главобоље, опште слабости, раздражљивости, исцрпљености, као и проблеми са спавањем. У случају појаве тежих тегоба, обавезно се треба јавити љекару", наводи се у сопштењу.
Како наводе из Министарства, приликом изласка на отворено, препоручује се максимална заштита од УВ зрачења, боравак у хладу када год је то могуће, узимање веће количине течности уз избјегавање алкохола и напитака са пуно кофеина и шећера, мањи лаганији оброци током дана, као и коришћење широке, свијетле и лагане одјеће од природних материјала, те капа или шешира са широким ободом и сунчаних наочара.
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Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске посебно апелује на родитеље да, у овом периоду, заштите дјецу током њиховог боравка напољу, односно да се придржавају свих препоручених мјера за заштиту од високих температура, а посебно да обрате пажњу на опасност од остављања дјеце у паркираним возилима, чак и на кратко.
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