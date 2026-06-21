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Драма у БиХ: ГСС спасава тешко повријеђену Чехињу

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 16:56

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Драма у БиХ: ГСС спасава тешко повријеђену Чехињу

Чешка држављанка тешко је повријеђена на неприступачном терену у подручју села Диндо код Коњица, а у њеном спашавању укључен је тим Горске службе спашавања (ГСС) Прењ.

Како су навели из ГСС-а Прењ, они су данас, 21. јуна, добили позив Хитне медицинске помоћи Коњиц.

Заједно са тимом Центра за едукацију медицинских спаситеља (ЦЕМС) ФБиХ упутили су се ка селу Диндо, гд‌је је пријављено да је женска особа задобила тешке тјелесне повреде на неприступачном терену.

Ријеч је о држављанки Чешке Републике, сапутнице на ендуро мотоциклу, јавља ГСС Прењ.

Тренутно је у току акција извлачења повријеђене особе, а ГСС-овцима помоћ пружају мјештани села Аргуд.

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Тагови :

спасавање

ГСС

повријеђена жена

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