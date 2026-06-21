Пазите шта носите преко границе: Ово вам може испразнити новчаник

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Многи путници из Босне и Херцеговине приликом одласка у Хрватску и друге државе Европске уније у пртљажнику носе домаће воће, поврће, зимницу или веће количине готовине.
Међутим, европска правила посљедњих година знатно су пооштрена, а непознавање прописа може резултирати одузимањем робе и високим новчаним казнама.
Када је ријеч о воћу и поврћу, ситуација није тако једноставна како многи мисле. Службени прописи Европске уније предвиђају да биље, биљни производи, воће и поврће из трећих земаља, међу којима је и Босна и Херцеговина, подлијежу фитосанитарним контролама и ограничењима. За већину свјежег воћа и поврћа потребан је фитосанитарни цертификат којим се потврђује да производи нису заражени штеточинама или болестима, пише ГП Маљевац.
Изузетак чини одређено тропско воће попут банана, кокоса, датула, ананаса и дуријана које се може уносити без фитосанитарног цертификата.
Друштво
Објављена мапа: Погледајте гдје у Српској данас "горе небо и земља"
У пракси се на појединим граничним прелазима толеришу мање количине воћа и поврћа за личне потребе, најчешће до пет килограма укупно по особи, осим кромпира који подлијеже посебним ограничењима. Међутим, коначну одлуку увијек доносе граничне и фитосанитарне службе. Ако путник преноси већу количину робе или робу комерцијалне намјене без потребне документације, царинска служба може робу привремено задржати, одузети или покренути прекршајни поступак.
Посебна правила односе се на вриједност робе коју путник преноси преко границе. Путници који у Хрватску долазе цестовним путем из држава изван Европске уније ослобођени су плаћања царине и ПДВ-а на робу некомерцијалне природе укупне вриједности до 300 евра по особи. За путнике млађе од 15 година лимит износи 150 евра. Ако вриједност робе прелази прописани праг, обрачунавају се увозна давања, укључујући ПДВ и евентуалну царину.
Када је ријеч о новцу, често се погрешно вјерује да постоји ограничење колико готовине особа смије пренијети преко границе. Заправо, не постоји ограничење износа који се може пренијети, али постоји обавеза пријаве. Свака особа која улази у Европску унију или излази из ње са 10.000 евра или више у готовини мора тај износ пријавити царинским службеницима. Правило се односи на готовину, чекове, путничке чекове и одређене друге финансијске инструменте.
Непријављивање готовине може имати озбиљне посљедице. Царинске власти имају право привремено задржати новац те покренути прекршајни поступак. У појединим случајевима изрицане су новчане казне од неколико хиљада евра. Забиљежен је случај путника који није пријавио 37.500 евра те је кажњен са 11.400 евра.
Због тога стручњаци савјетују да се прије путовања провјери шта се тачно налази у пртљажнику и колика је укупна вриједност робе која се преноси. Неколико килограма домаћих производа или непријављена већа свота новца могу путовање претворити у дуготрајно задржавање на граници и скуп прекршајни поступак, преноси Радио Сарајево.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Љубав и секс
3 ч0
Сцена
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
8 ч0