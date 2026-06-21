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Објављена мапа: Погледајте гд‌је у Српској данас "горе небо и земља"

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 13:14

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Објављена мапа: Погледајте гд‌је у Српској данас "горе небо и земља"
Фото: Pexels

Календарско љето ове године, почело је данас, тачно у 10.24 часова. Наша уобичајена обданица на овај најдужи дан у години трајаће 15 сати, 39 минута и 5 секунди, док ће ноћ бити најкраћа, објављено је на Фејсбук страници Вријеме у Републици Српској.

Љето ће трајати укупно 93 дана, 15 сати и 40 минута. Завршиће се 23. септембра 2026. године у 02:05 часова, када званично почиње јесен.

"Први дан љета биће и најтоплији дан у овом дијелу године. Данас нас чека прави тропски талас. Температуре у најтоплијем дијелу дана иду до 35 и 36 степени, а локално и који степен више", наводи се у објави.

Према прогнозама Федералног хидрометеоролошког завода, у БиХ након 23. јуна, до 3. јула, очекују се изражени љетни услови.

Биће претежно сунчано и суво вријеме, те врло високе, крајем јуна и почетком јула локално и екстремне врућине, односно екстремно високе температуре ваздуха.

До 24. јуна прогнозиране минималне температуре у Босни кретаће се од 13 до 18, а у Херцеговини од 16 до 21 степен. Максималне дневне температуре у Босни очекују се до 32, а у Херцеговини до 36 степени, прогноза је ФХМЗ.

Од 25. јуна до краја прогнозираног периода, 3. јула, изгледне су високе вриједности температура ваздуха. Јутарње температуре у Босни кретаће се од 16 до 21, а у Херцеговини од 18 до 24 степена. Максималне дневне температуре у Босни очекују се до 34, а у Херцеговини до 38 степени.

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