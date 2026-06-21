Стиже температурни ролеркостер: Ево шта нас чека у јулу - спремите се на ове промјене

Аутор:АТВ редакција
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Пред нама је период изражених љетних врућина које ће се задржати све до почетка јула, а метеоролог аматер Марко Чубрило најавио је нестабилности које би краткотрајно могле донијети предах.
Према ријечима Чубрила, објављеним на његовом Фејсбук профилу, у нашем региону до краја јуна и почетком јула задржаће се вруће вријеме. Мање освјежење и пљускови очекују се почетком наредне седмице и поново око 28. јуна, док се конкретније освјежење најављује тек око 5. јула.
Данас, у другом дијелу дана, на сјеверу и сјевероистоку, а затим и над осталим предјелима, очекује се нестабилно и мало свјежије вријеме, иако ће максималне температуре локално достизати и 36 степени Целзијусових.
Понедјељак доноси нешто свјежије, али врло нестабилно вријеме уз грмљавинске пљускове и услове за локалне непогоде.
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"Индекси нестабилности иду јако високо и, уколико се атмосфера брзо дестабилизује, понедјељак ће од средине дана бити врло нестабилан. Падавине ће бити изразито локалне и споро-покретне, тако да ће само неки предјели добити јаче невријеме или јачи пљусак", наводи Чубрило.
Максималне температуре у понедјељак кретаће се од 23 до 32 степена, док ће дуж Јадрана остати топло.
У уторак ће бити нестабилније на југоистоку региона, док се од сриједе углавном очекује суво и топло вријеме, које ће се задржати барем до наредног викенда. Температуре ће поново бити у порасту и кретаће се локално до 37 степени, док ће најчешће вриједности бити између 29 и 34 степена Целзијуса.
За сљедећи викенд прогнозиран је продор сувог и мало свјежијег ваздуха са сјевера Европе, што ће уз ријетке пљускове донијети пријатније ноћи и дневне максимуме од 26 до 31 степен. На мору ће се задржати врло топло вријеме уз фенску буру.
На самом почетку јула очекују се јаке врућине, док би освјежење уз пљускове, према тренутним процјенама, могло услиједити послије 4. јула.
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