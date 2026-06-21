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У тучи извукао нож и убио младића: Трагедија у Чачку

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 09:35

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Током ноћи дошло је до инцидента у ширем центру Чачка који је завршио трагично.

- Дошло је до сукоба између двојице младића, један је потегао нож и избо младића К.В. који је усљед тежине повреда убрзо преминуо - каже за РИНУ извор упознат са овом трагедијом.

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Детаљи овог инцидента још увијек нису познати, а полиција се није оглашавала.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Чачак

напад ножем

Убиство

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