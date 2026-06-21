Познат идентитет младића који се утопио у језеру Блатњак

Аутор:АТВ редакција
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Младић Б.М. (27) из Приједора трагично је настрадао у језеру Блатњак, у мјесту Буснови код Приједора, потврђено је за портал АТВ-а у Полицијској управи Приједор.
Случај је полицији пријављен јуче у 15:10 часова, након чега су на лице мјеста одмах упућене све надлежне службе.
Након потраге, беживотно тијело младића пронађено је око 17:15 часова.
Хроника
Још једна трагедија у Српској
Полицијски службеници извршили су увиђај, а према досадашњим информацијама, узрок смрти је утапање.
У овом случају, како нам је потврђено, нема елемената кривичног дјела.
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