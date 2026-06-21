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Познат идентитет младића који се утопио у језеру Блатњак

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 08:20

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Познат идентитет младића који се утопио у језеру Блатњак
Фото: ATV

Младић Б.М. (27) из Приједора трагично је настрадао у језеру Блатњак, у мјесту Буснови код Приједора, потврђено је за портал АТВ-а у Полицијској управи Приједор.

Случај је полицији пријављен јуче у 15:10 часова, након чега су на лице мјеста одмах упућене све надлежне службе.

Након потраге, беживотно тијело младића пронађено је око 17:15 часова.

Полиција Републике Српске

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Полицијски службеници извршили су увиђај, а према досадашњим информацијама, узрок смрти је утапање.

У овом случају, како нам је потврђено, нема елемената кривичног дјела.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Приједор

Језеро Блатњак

утапање

ПУ Приједор

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