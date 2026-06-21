Трамп: Неће бити наплате пролаза кроз мореуз

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Сједињених Држава Доналд Трамп изјавио је да неће бити наплате пролаза кроз Ормуски мореуз током нити након двомјесечног примирја са Ираном, договореним меморандумом о разумјевању.
"Неће бити никаквих путарина у Ормуском мореузу током 60 дана трајања прекида ватре, нити ће их бити након истека тог периода", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Truth Social".
Свијет
Венс стигао у Швајцарску на преговоре са Ираном
Он је навео да постоји могућност да Сједињене Државе уведу наплату пролаза, уколико споразум не буде закључен, као "накнаду за услуге које је Америка пружала као чувар и заштитник земаља Блиског истока".
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
09
05
09
02
08
55
08
44
08
44
Тренутно на програму