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Трамп: Неће бити наплате пролаза кроз мореуз

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 08:16

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Ормуски мореуз
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Предсједник Сједињених Држава Доналд Трамп изјавио је да неће бити наплате пролаза кроз Ормуски мореуз током нити након двомјесечног примирја са Ираном, договореним меморандумом о разумјевању.

"Неће бити никаквих путарина у Ормуском мореузу током 60 дана трајања прекида ватре, нити ће их бити након истека тог периода", написао је Трамп на друштвеној мрежи "Truth Social".

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Он је навео да постоји могућност да Сједињене Државе уведу наплату пролаза, уколико споразум не буде закључен, као "накнаду за услуге које је Америка пружала као чувар и заштитник земаља Блиског истока".

(СРНА)

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Тагови :

Америка

Иран

Ормуски мореуз

Иран Америка преговори

Доналд Трамп

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