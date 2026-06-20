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Младић (18) из БиХ избо 16-годишњака након свађе

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 22:03

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Младић (18) из БиХ избо 16-годишњака након свађе
Фото: Unsplash

Држављанин Босне и Херцеговине ухапшен је данас, 20. јуна, након ноћашњег инцидента када је избо 16-годишњака у груди.

Како преносе медији, свађа међу тинејџерима ескалирала је у ноћи између петка и суботе у шумском пред‌јелу код Филаха. Тамо се, наводно, окупило пет пријатеља. Око 0:20 часова, 18-годишњи држављанин БиХ избо је ножем 16-годишњег младића у груди. Мотив и позадина напада још нису разјашњени.

Жртва хоспитализована

Како стоји у полицијском саопштењу, 16-годишњак је након указане прве помоћи коју је пружила хитна служба пребачен у Клинички центар у Клагенфурту. Истовремено, 18-годишњак ухапшен и тренутно се налази у полицијском притвору.

„На сву срећу, 16-годишњак није у животној опасности. Позадина напада још није разјашњена, осумњичени и свједоци тек треба да буду саслушани. Покрајински криминалистички уред преузео је истрагу“, изјавио је портпарол полиције Матијас Когелниг.

/Независне новине/

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Тагови :

напад ножем

Свађа

Држављанин БиХ

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