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Америчка војска демантује Иран: Ормуски мореуз није затворен

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 19:58

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Ормуски мореуз
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Америчка војска одбацила је данас тврдње Ирана да је затворен Ормуски мореуз, наводећи да је тај кључни пловни пут и даље отворен и да америчке снаге прате ситуацију како би осигурале несметан пролаз бродова.

Иран не контролише Ормуски мореуз

"Иран не контролише Ормуски мореуз", рекао је за Ројтерс портпарол америчке Централне команде (ЦЕНТЦОМ) капетан морнарице Тим Хокинс.

Према његовим ријечима, поморски саобраћај се одвија несметано, а америчке снаге прате ситуацију како би осигурале да тако и остане.

Став Ирана

Корпус гарде Исламске револуције саопштио је раније данас да је Ормуски мореуз затворен и упозорио бродове да се не приближавају том пловном путу.

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У саопштењу се наводи да је одлука о поновном затварању Ормуза донијета због "нарушавање безбедносне ситуације у региону", с обзиром на очигледно кршење обећања Вашонгтона и неспровођења првог пасуса Меморандума о разумијевању за окончање рата, који налаже прекид непријатељстава на свим фронтовима укључујући Либан, пренио је Тасним.

Указује се на "непрекидно и континуирано" кршење прекида ватре од стране Израела у јужном Либану и "немилосрдно убијање и расељавање стотина хиљада угњетаваних људи те земље", али и на то да се израелске снаге нису повукле са територија јужног Либана.

Истиче се да ће због свега овога Ормуски мореуз бити затворен за бродски саобраћај и напомиње да је ово "први корак одговора на кршење обећања непријатеља".

"Уколико се агресија настави, биће планирани и предузети даљи кораци како би се непријатељ приморао да испуни своје обавезе", закључује се у саопштењу.

Неименовани амерички званичник рекао је јуче да су се Израел и Хезболах сложили око прекида ватре који је тебало да почине у 16 часова по израелском локалном времену, након интензивних напада Израела на југ Либана у којима је погинуло 47 особа.

Израелска војска (ИДФ) потврдила је да је прекид ватре на снази.

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