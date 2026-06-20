Logo

Зидар провео 15 година у затвору невин: Добија 2,5 милиона евра

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 18:12

Коментари:

0
Зидар провео 15 година у затвору невин: Добија 2,5 милиона евра
Фото: Unsplash

Зидар Ахмед Томухи, поријеклом из Марока, који је провео 15 година у затвору због силовања која није починио и који је тврдио да му је шпански правосудни систем уништио живот, добиће одштету од 2,5 милиона евра, одлучио је Врховни суд Шпаније.

Томухи (75), доселио се у Шпанију 1991. године у потрази за новим животом, преноси Ројтерс.

Исте године осуђен је на 24 године затвора због два силовања и једне пљачке у Каталонији, на сјевероистоку Шпаније.

У децембру је ослобођен и посљедње оптужбе против њега, након дугогодишње борбе да докаже невиност.

Током те борбе једна од жртава силовања јавила се и изјавила да он није био нападач.

"Правосудни систем ми је уништио живот", рекао је јуче Томухи новинарима и додао да новац неће да му врати здравље ни младост.

Он је казао да су му украли 36 година живота.

policija hrvatska

Регион

Пронађено тијело дјечака (8) који је нестао прије три дана: Трагедија у Хрватској

Врховни суд Шпаније је у четвртак поништио ранију одлуку Националног суда који је одбио да Томухију исплати одштету, иако је био ослобођен оптужби, уз образложење да у првобитном поступку није било грешака.

Врховни суд је оцијенио да је Томухи био жртва "недвосмислене и озбиљне судске грешке" током првобитног суђења у Барселони.

Суд је навео да у првом поступку није узет у обзир стручни биолошки налаз који је показао да починилац силовања није био Томухи.

/Независне новине/

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Затвор

Шпанија

Зидар

Коментари (0)

Више из рубрике

Ормуски мореуз сукоб Америка Иран деминирање пролаза

Свијет

Иран поново затворио Ормуски мореуз

5 ч

0
Премијерка Италије

Свијет

Трамп: Мелонијева глуми пријатеља САД-а како би поправила рејтинг

6 ч

0
Талибани Авганистан

Свијет

Хезболах: Не прекидамо ватру све док...

6 ч

0
Крвави напад у Црном мору: Дроном погођен брод, има погинулих

Свијет

Крвави напад у Црном мору: Дроном погођен брод, има погинулих

6 ч

0

  • Најновије

21

23

Родитељи закопали своју д‌јецу поред куће па у затвору добили још једно дијете

21

02

Шок пред почетак спектакла: Четири члана жирија не долазе на финале "Звезда Гранда"

20

59

Спектакл у Хјустону: Петарда Холанђана за тежак пораз Швеђана

20

55

Удар муње повриједио осам одраслих и дијете у Њемачкој

20

45

Најбољи теквондисти одмјерили снаге на првенству БиХ у Лакташима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима