Зидар провео 15 година у затвору невин: Добија 2,5 милиона евра

Аутор:АТВ редакција
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Зидар Ахмед Томухи, поријеклом из Марока, који је провео 15 година у затвору због силовања која није починио и који је тврдио да му је шпански правосудни систем уништио живот, добиће одштету од 2,5 милиона евра, одлучио је Врховни суд Шпаније.
Томухи (75), доселио се у Шпанију 1991. године у потрази за новим животом, преноси Ројтерс.
Исте године осуђен је на 24 године затвора због два силовања и једне пљачке у Каталонији, на сјевероистоку Шпаније.
У децембру је ослобођен и посљедње оптужбе против њега, након дугогодишње борбе да докаже невиност.
Током те борбе једна од жртава силовања јавила се и изјавила да он није био нападач.
"Правосудни систем ми је уништио живот", рекао је јуче Томухи новинарима и додао да новац неће да му врати здравље ни младост.
Он је казао да су му украли 36 година живота.
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Врховни суд Шпаније је у четвртак поништио ранију одлуку Националног суда који је одбио да Томухију исплати одштету, иако је био ослобођен оптужби, уз образложење да у првобитном поступку није било грешака.
Врховни суд је оцијенио да је Томухи био жртва "недвосмислене и озбиљне судске грешке" током првобитног суђења у Барселони.
Суд је навео да у првом поступку није узет у обзир стручни биолошки налаз који је показао да починилац силовања није био Томухи.
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