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Крвави напад у Црном мору: Дроном погођен брод, има погинулих

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 15:05

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Крвави напад у Црном мору: Дроном погођен брод, има погинулих
Фото: screenshot

Један члан посаде је погинуо, а два су рањена након напада дроном на брод под панамском заставом у Црном мору, саопштила је Панамска поморска управа (АМП).

Инцидент се догодио у четвртак, а један од рањених чланова посаде налази се у тешком стању, навела је АМП, преноси Индекс.

Истрага о нападу је у току.

Панамске власти прикупљају званичне информације о нападу и у контакту су са укљученим странама.

Док се истражује одакле је дошао напад дроном, АМП је савјетовао бродовима да избјегавају пловидбу кроз украјинске и руске воде у Црном мору, као и у Азовском мору на сјеверу.

Полиција Србија

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Панама има највећи регистар бродова на свијету Панама управља највећим свјетским регистром бродова, са око 16 одсто глобалне трговачке флоте која плови под њеном заставом.

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Тагови :

Напад дроновима

дрон

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