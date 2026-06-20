Крвави напад у Црном мору: Дроном погођен брод, има погинулих

Аутор:АТВ редакција
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Један члан посаде је погинуо, а два су рањена након напада дроном на брод под панамском заставом у Црном мору, саопштила је Панамска поморска управа (АМП).
Инцидент се догодио у четвртак, а један од рањених чланова посаде налази се у тешком стању, навела је АМП, преноси Индекс.
Истрага о нападу је у току.
Панамске власти прикупљају званичне информације о нападу и у контакту су са укљученим странама.
Док се истражује одакле је дошао напад дроном, АМП је савјетовао бродовима да избјегавају пловидбу кроз украјинске и руске воде у Црном мору, као и у Азовском мору на сјеверу.
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Панама има највећи регистар бродова на свијету Панама управља највећим свјетским регистром бродова, са око 16 одсто глобалне трговачке флоте која плови под њеном заставом.
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