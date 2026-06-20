У судару возова погинуо машиновођа, више особа повријеђено: Тешка несрећа у Енглеској

Аутор:АТВ редакција
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Два воза сударила су се у петак навече у близини Бедфорда у источној Енглеској, при чему је једна особа погинула, а 89 их је повријеђено, саопштила је служба хитне помоћи источне Енглеске.
Међу повријеђенима, 11 је задобило “врло тешке повреде”, 22 особе су “тешко повријеђене”, а још 56 их је задобило “лакше повреде”.
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Несрећа се десила око 17.15 по локалном времену када је воз ударио у други воз, јавили су британски медији.
Свједок је за ББЦ изјавио да је видио људе с “крвавим лицима” и оним сломљеним ногама.
Хитна помоћ је саопштила да је на мјесто несреће послала велики број ресурса, укључујући више од 20 возила, специјализоване тимове за одговор на опасне ситуације и шест ваздушних хитних служби.
– нски медији.
Британски премијер Кеир Стармер изјавио је на друштвеним мрежама да су извјештаји дубоко забрињавајући, додајући да су његове мисли са жртвама и њиховим породицама, преноси Xinhua.
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