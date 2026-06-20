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У Хрватску ускоро стиже робот-зидар: Способан да замијени шест мајстора зидара

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 12:34

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Робот
Фото: pexels/Pavel Danilyuk

Робот-зидар, машина коју је произвела аустријска компанија Винербергер, отпоран на лоше временске услове и способан да замијени шест мајстора зидара ускоро стиже у Хрватску.

Робот назван WLTR може да сазида до 10 квадратних метара на сат и то до висине од 3,5 метара без коришћења грађевинске скеле, преноси портал Пословни дневник.

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Робот се користи за зидање од другог реда цигала јер први ред и даље поставља искусан зидар, али након тога WLTR, уз помоћ сензора, провјерава положај сваке цигле, по потреби исправља одступања и постиже максималну прецизност у даљем раду.

За рад овог робота који може да замијени пет до шест мајстора зидара потребан је прикључак за струју од 400 волти, један оспособљени оператер и један помоћни радник.

- Роботизовано зидање није замјена за знање и искуство људи, него одговор на стварне изазове грађевинске индустрије. WLTR преузима физички најтежи део посла, али иза њега и даље стоје стручни људи - изјавио је Амел Емкић из групације Венербергер.

У словеначком граду Церкници је већ изведена прва роботизована градња у региону, а широм Европе WЛТР роботи су већ довршили више од 40 комерцијалних пројеката.

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Међу њима су стамбени пројекти у Чешкој, дјечји вртић у Пољској, индустријска складишта у Аустрији и Мађарској и породичне куће у Енглеској.

Тренутно је у Европи активно 12 WLTR робота, а до краја 2027. године очекује се употреба још неколико дестина оваквих машина.

(Танјуг)

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Тагови :

Хрватска

Робот

робот зидар

грађевина

технологија

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