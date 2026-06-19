Хорор у Хрватској: Родитељи закопавали дјецу у дворишту

Аутор:АТВ редакција
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Двоје хрватских држављана, 40-годишњак и 35-годишњакиња, неправоснажно је на Жупанијском суду у Вараждину осуђено због тешких повреда дјететових права.
За кривична дјела која су за двоје од троје дјеце проузроковала смрт, свакоме је изречена јединствена казна затвора у трајању од 17 година.
Подсјетимо, у јесен 2024. у Љубљу Калничком код Новог Марофа пронађена су тијела двије бебе, које су биле закопане у дворишту породичне куће. Треће дијете, које има четири године, збринуо је Центар за социјални рад.
Суд је данас, након завршене расправе, објавио пресуду којом су оптужени проглашени кривим за сва три кривична дјела која су им се стављала на терет.
Према оптужници Жупанијског државног тужилаштва у Вараждину, они су од јула 2020. до децембра 2024. у мјесту крај Новог Марофа починили кривична дјела повреде дјететових права на штету троје дјеце.
Обоје оптужених остају у истражном затвору, који им је пресудом продужен. Пресуда је неправоснажна, што значи да странке у поступку имају право на жалбу.
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Подсјетимо, убрзо након што су пронађена тијела двије бебе у доби од око годину дана у дворишту породичне куће на подручју Љубља Калничког код Вараждина, појавила се информација да су родитељи дјеце припадници покрета месијански жидови, коју нико није демантовао.
Родитељи су ухапшени, а полиција их је кривично пријавила за грубо занемаривање. Треће дијете, које су такође занемаривали, збринуо је Центар за социјални рад.
Министар унутрашњих послова Хрватске Давор Божиновић рекао је тада да су породи очигледно извршени самостално код куће те да није извршен упис дјеце у регистре и матице. Није се уопште располагало информацијама о постојању те дјеце.
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Породица је живјела изоловано. Отац се, према ријечима мјештанина, знао прошетати по селу у дугој црној хаљини. Казао је да је носио и дугу браду. Познаник мушкарца је рекао да је он прије неколико година постао члан вјерске секте, гдје је и упознао своју партнерку, те да су се вјенчали према обреду који прописује секта.
Наводно није признавао државу и законе, а ОИБ је сматрао "жигом звијери". Познаник сматра да мушкарац није видио ништа лоше у смрти дјеце јер је вјеровао да је то "природни ток ствари" и "Божја воља".
Претпоставља се да су бебе умрле од посљедица грубог занемаривања, за шта је прописана затворска казна од 3 до 15 година, али суд је ипак донио казну од 17 година затвора за оба родитеља, с обзиром на двоструки смртни случај.
Отац из Сплита, који је с невјенчаном супругом живио у Љубљу Калничком код Вараждина, гдје су закопали своје двије бебе које су умрле јер су их грубо занемаривали, сарађивао је с "Организацијом Одбране Здравља". Интернет странице споменуте "организације" пуне су контроверзних савјета како потпуно излијечити најтеже болести "природним лијечењем".
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Такође, својим читаоцима објашњавају зашто је ношење браде здраво, те тврде да она штити од сунчевих зрака и вирусних и бактеријских инфекција. Додају да брада побољшава самопоуздање мушкарца и доприноси плодности.
Осим тих естетско-здравствених савјета, "Организација Одбране Здравља" објашњава и повезаност библијских празника с развојем дјетета у мајчиној утроби, пише "Индекс".
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