Опасан криминалац након потјере покушао да убије службеника МУП-а

Аутор:АТВ редакција
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Драматична потјера у Црној Гори, која се умало кобно завршила, окончана је хапшењем лица са потјернице.
Како су саопштили из полиције, синоћ је ухапшен А. С. (31) из Бијелог Поља, а који је, током покушаја полицијске контроле напао полицајца, покушао да га обори са службеног мотоцикла и одбио да се заустави на издато наређење.
Драматична потјера је услиједила након што је полицајац на мотоциклу синоћ, на магистралном путу Бар–Улцињ, уочио путничко моторно возило марке ВФГолф III, подгоричких регистарских ознака, које се из правца Улциња ка Бару креће великом брзином.
"Полицијски службеник се упутио за наведеним возилом и употребом свјетлосне и звучне сигнализације издао наређење за заустављање. Возило се у једном тренутку зауставило, након чега је возач нагло и великом брзином извршио опасно полукружно окретање око службеног мотоцикла и наставио кретање у правцу Бара. Приликом даљег покушаја заустављања, возач је више пута усмјеравао возило ка службеном мотоциклу, покушавајући да обори полицијског службеника. Захваљујући брзој реакцији полицијског службеника избјегнуте су теже посљедице, иако је услијед оваквог поступања возача у два наврата дошло до дестабилизације службеног мотоцикла", наводе из полиције.
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Како наводе, полицајац је, током драматичне потјере успио да идентификује возача као А.С. (31), оперативно интересантно лице из Бијелог Поља, за којим су биле расписане и на снази двије националне потјернице.
"А.С. је полицијском службенику током поступања упутио ријечи пријетеће садржине по живот и тијело. Одмах по сазнању за догађај, службеници Интервентне јединице полиције, заједно са полицијским службеником – мотоциклистом који је претходно покушао да заустави предметно возило, предузели су интензивне активности на проналаску осумњиченог, те су у кратком року лоцирали предметно возило, а потом и А.С. и његовог сапутника Е.К. Они су потом доведени у службене просторије Одјељења безбједности Бар ради спровођења даљих службених мјера и радњи", додају у полицији.
По налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Бару, А.С. је лишен слободе због сумње да је извршио кривично дјело напад на службено лице у вршењу службене дужности.
"А. С. је вишеструки повратник у вршењу кривичних дјела и лице које је и раније евидентирано због напада на полицијске службенике. Он ће у законском року бити спроведен поступајућем државном тужиоцу на даљу надлежност", закључује се у саопштењу, преноси Телеграф.рс.
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