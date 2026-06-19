Волите вожњу с отвореним прозорима, онда морате знати правило 72

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У шта се кунете током топлотних таласа? У отворен прозор аутомобила или у клима уређај?
Ако више волите да се возите са отвореним прозором, постоји нешто што апсолутно морате знати.
Свијет
Власница зоолошког врта скочила међу 15 крокодила да спаси дјечака
Љети, када сунце немилосрдно загријава метал аутомобила, многи возачи се нађу суочени с наизглед једноставном дилемом, која је још већа током топлотних таласа, попут оног с којим се суочавамо ових дана.
Да ли има више смисла спустити прозоре и пустити свјеж ваздух у кабину или укључити клима уређај? Одговор није тако очигледан као што бисте могли помислити, јер се тајна крије у једном броју.
Када температуре порасту, већина возача аутоматски прибјегава једном од два рјешења. Неки се куну у отварање прозора, вјерујући да штеде гориво, док други укључују клима уређај без размишљања. Али истраживања показују да се истина налази негдје између.
Кључна прекретница је, како се каже, 72 километра на сат. Испод ове границе, вожња с отвореним прозорима је углавном економичнији избор. Циркулација ваздуха кроз возило помаже у хлађењу кабине, а утицај на потрошњу горива остаје релативно мали.
Градови и општине
Крупа на Уни: Запосленима у општинској управи исплаћена плата за март
Међутим, када брзина пређе отприлике 72 километра на сат, однос почиње да се мијења. Отворени прозори имају значајан утицај на аеродинамику возила. Отпор ваздуха постаје већи, а мотор мора уложити више енергије да би покренуо аутомобил напријед, преноси "Авто Магазин".
Због тога вожња с отвореним прозорима при већим брзинама може резултирати већом потрошњом горива него кориштење клима уређаја. Овај налаз се заснива на истраживању Друштва аутомобилских инжењера (САЕ), које је упоредило утицај отворених прозора и клима уређаја на потрошњу горива.
Резултати показују да кориштење клима уређаја може повећати потрошњу горива за 10 одсто. На први поглед, ово се може чинити много, али отварање прозора при брзинама на ауто-путу може бити још скупљи избор. Због повећаног отпора ваздуха, потрошња се може повећати и до 20 одсто.
Занимљивости
Крај седмице доноси неочекивани обрт у љубавном животу једног знака
Наравно, истраживачи истичу да многи фактори утичу на коначан резултат. Између осталог, важно је колико је прозора отворено, каква је аеродинамика одређеног модела аутомобила, колико дуго возач користи клима уређај и да ли користи само вентилатор без хлађења.
Ипак, 72 километра на сат остаје најкориснија смјерница за свакодневну вожњу. Љетне врућине не утичу само на потрошњу горива. Квалитет ваздуха који удишемо током вожње је такође важан фактор.
У градском саобраћају, гдје возила често стоје у колонама, отворени прозори значе директан контакт са издувним гасовима аутомобила око нас . Ваздух који улази у кабину може садржавати честице и друге штетне материје које испуштају возила испред нас.
Свијет
Кир Стармер непоколебљив: "Не одустајем од кандидатуре"
Зато стручњаци често препоручују другачији приступ када је у питању градска вожња. Ако је врућина неподношљива, има смисла укључити клима уређај и пребацити систем на унутрашњу циркулацију ваздуха. На тај начин уређај хлади ваздух који се већ налази у кабини, умјесто да стално доводи нови ваздух извана. То смањује улазак загађеног ваздуха у возило, а клима уређај обично ради ефикасније, јер хлади већ охлађени ваздух.
Иако се дебата о отвореним прозорима и клима уређајима понавља готово сваког љета, истраживања показују да не постоји универзално рјешење.
За спору градску вожњу, отворени прозори су често разуман избор, али при већим брзинама, клима уређај може постати економичније рјешење.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму