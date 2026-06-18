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Електрична возила све прихваћенија

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 10:57

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Аутомобил
Фото: pexels/Ibrahim Bilgin

Електрична возила све су прихваћенија међу потрошачима због побољшане инфраструктуре за пуњење и појаве већег броја приступачнијих модела, укључујући и оне кинеских произвођача, сматрају стручњаци из аутомобилске индустрије.

Потражњу за електричним возилима широм Европе подстакао је и раст цијена горива усљед рата на Блиском истоку, показали су подаци истраживачке групе "Њу аутомотив" и удружење компанија из индустрије електричних возила "Е-мобилити".

Међутим, поједини руководиоци упозоравају да би интересовање могло ослабити када цијене бензина поново падну.

Шеф европског огранка компаније "Форд" Џим Бомбик рекао је да је рат повећао интересовање купаца за електрична возила, али је упозорио да то не треба посматрати као трајну промјену тренда, преноси Срна.

- Наруџбе за електрична возила компаније "Рено" порасле су за 50 одсто у неким земљама од почетка рата са Ираном крајем фебруара, али очекујемо да ће се раст успорити ако цијене горива падну - изјавио је прошле седмице генерални директор компаније Франсоа Прово.

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Тагови :

Аутомобил

Електрична возила

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