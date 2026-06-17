Додик: Напад на аутобус са дјецом из Бјелорусије је тешки злочин

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је напад на аутобус са дјецом из Бјелорусије тешки злочин и да свијет мора тако да га третира.
"Режим у Кијеву је изгубио све скрупуле и ћутање већег дијела међународне заједнице на досадашња недјела доживљава као одобравање. Након бомбардовања дјеце, свијет мора да проговори", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Додик је изразио саучешће породици погинуле, а повријеђенима пожелио брз опоравак.
Свијет
Путин наредио хитно преузимање мјера
Украјина је данас у близини Брјанска напала аутобус са омладинском фудбалском репрезентацијом из града Гомеља у Бјелорусији. Група је путовала на одмор у Геленџик. Погинула је жена која је пратила тим.
Напад на аутобус са дjецом из Бјелорусије тешки је злочин и свијет мора тако да га третира.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 17, 2026
Режим у Кијеву је изгубио све скрупуле и ћутање већег дијела међународне заједнице на досадашња недjела доживљава као одобравање.
Након бомбардовања дjеце, свијет мора да проговори.…
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч3
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
19
54
19
52
19
45
19
41
19
37
Тренутно на програму