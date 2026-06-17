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Додик: Напад на аутобус са дјецом из Бјелорусије је тешки злочин

Аутор:

АТВ
17.06.2026 18:57

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Додик: Напад на аутобус са дјецом из Бјелорусије је тешки злочин
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је напад на аутобус са д‌јецом из Бјелорусије тешки злочин и да свијет мора тако да га третира.

"Режим у Кијеву је изгубио све скрупуле и ћутање већег дијела међународне заједнице на досадашња нед‌јела доживљава као одобравање. Након бомбардовања д‌јеце, свијет мора да проговори", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Додик је изразио саучешће породици погинуле, а повријеђенима пожелио брз опоравак.

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Украјина је данас у близини Брјанска напала аутобус са омладинском фудбалском репрезентацијом из града Гомеља у Бјелорусији. Група је путовала на одмор у Геленџик. Погинула је жена која је пратила тим.

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Тагови :

Милорад Додик

Дјеца

аутобус

Бјелорусија

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