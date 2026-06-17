Вукановић: Бањалука је на нивоу Пенџаба, Станивуковић најпогубнија појава

Аутор:Стеван Лулић
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Бањалука је на нивоу Пенџаба (провинција у Пакистану у којој је индекс загађења у неким тренуцима ишао и до 1.900), а Драшко Станивуковић је најпогубнија појава посљедњих година.
Рекао је ово лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић у емисији "Битно" на Алтернативној телевизији.
Вукановић је нагласио да је Станивуковић уништио град на Врбасу.
"Популизам Драшка Станивуковића испочетка је био симпатичан, али он је овај град уништио. Бањалука је на нивоу Пенџаба по загађењу. То је један огроман и опасан проблем", рекао је Вукановић и наставио:
"Умјесто да се град шири, да се што више озелени, да је купио неке аутобусе на плин или електрично гориво да смањи загађење. Коефицијент изграђености је огроман, нема више градње, мора се град ширити, не знам, према Лакташима или гдје год друго, нисам урбаниста, он само збија у центар јер то доноси квадрате њему и његовој екипи".
У истом даху Вукановић је прокоментарисао задужења града Бањалука, истичући да је град за њега играчка.
"Он је задужио Бањалуку за 70 милиона посљедњих неколико година. Ником не полаже рачуне. Данас (уторак) смо чули фрапантан податак да је дужан 74 милиона према добављачима, али једноставно ово је за њега играчка", каже Вукановић за АТВ.
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Говорећи о истраживању јавног мњења које је јуче објављена, Вукановић каже да је оно наручено, што показује бескрупулозност Драшка Станивуковића.
"Видио сам да је изашла његова наручена анкета како је он најбољи, да има 30 посто предности над Минићем. Ја сам четврти са три посто, а Јелена Тривић има један посто. Дакле, то показује колико је он бескрупулозан. Ја сам лијепо упозоравао да онај ко се за њега ухвати боље да се ухвати за суво дрво, да је он најпогубнија појава која је била посљедњих година", поручује лидер Листе за правду и ред.
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За крај се осврнуо и на подршку коју Станивуковић има од дијела опозиције, прије свих Јелене Тривић, наглашавајући да да је та подршка плод интереса.
"Јелена Тривић њега подржава. Свако има неки интерес из тог подржавања. Пуно је новаца у Бањалуци, колико 300 милиона, пуно је зграда, пуно је плацева, пуно је комбинација и ту се многи намире", каже Вукановић.
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