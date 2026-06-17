Додик: Бањалука је грађена и да буде инспирација за умјетнике

Аутор:АТВ
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Бањалука коју смо градили, не само да буде најбоље мјесто за живот, већ инспирација за умјетнике, рекао је предсједник СНСД Милорад Додик.
"Када младост пронађе умјетнички мотив у грађевинама које смо подигли, значи да смо урадили нешто добро и трајно", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Бањалука коју смо градили, не само да буде најбоље мјесто за живот, већ инспирација за умјетнике.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 17, 2026
Када младост пронађе умјетнички мотив у грађевинама које смо подигли, значи да смо урадили нешто добро и трајно. pic.twitter.com/PXF0nmdC1k
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