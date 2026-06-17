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Додик: Бањалука је грађена и да буде инспирација за умјетнике

Аутор:

АТВ
17.06.2026 15:35

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Милорад Додик
Фото: АТВ

Бањалука коју смо градили, не само да буде најбоље мјесто за живот, већ инспирација за умјетнике, рекао је предсједник СНСД Милорад Додик.

"Када младост пронађе умјетнички мотив у грађевинама које смо подигли, значи да смо урадили нешто добро и трајно", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Милорад Додик

Бањалука

Умјетници

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