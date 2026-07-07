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Додик: "Борац" постао симбол града који никад не одустаје

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 21:03

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Додик: "Борац" постао симбол града који никад не одустаје
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је "Борац" из Бањалуке током 100 година своје историје прерастао границе једног фудбалског клуба и постао дио идентитета српског народа и симбол града који никада не одустаје.

"Зато вјерујем да ће вечерас оставити срце на терену и обрадовати све нас који смо уз њега. Нека Градски стадион вечерас буде тврђава из које се креће ка новој европској побједи. Уз вас је цијела Република Српска!", написао је на друштвеној мрежи "Икс" Додик, који прати меч "Борца" и "Левског" из Софије.

Додик је објавио и видео снимак гола којим је "Борац" повео у 9. минуту у мечу првог кола квалификација за фудбалску Лигу шампиона.

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Тагови :

Милорад Додик

ФК Борац

Борац Левски

Фудбал утакмица

Бањалука

100 година постојања ФК Борац

Коментари (1)

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