Додик: "Борац" постао симбол града који никад не одустаје

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је "Борац" из Бањалуке током 100 година своје историје прерастао границе једног фудбалског клуба и постао дио идентитета српског народа и симбол града који никада не одустаје.
"Зато вјерујем да ће вечерас оставити срце на терену и обрадовати све нас који смо уз њега. Нека Градски стадион вечерас буде тврђава из које се креће ка новој европској побједи. Уз вас је цијела Република Српска!", написао је на друштвеној мрежи "Икс" Додик, који прати меч "Борца" и "Левског" из Софије.
Борац је кроз 100 година своје историје прерастао границе једног фудбалског клуба. Постао је дио идентитета нашег народа и симбол града који никада не одустаје. — Милорад Додик (@MiloradDodik) July 7, 2026
Зато вјерујем да ће вечерас оставити срце на терену и обрадовати све нас који смо уз њега.
Нека Градски стадион… pic.twitter.com/6iB5TCTo3E
Додик је објавио и видео снимак гола којим је "Борац" повео у 9. минуту у мечу првог кола квалификација за фудбалску Лигу шампиона.
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