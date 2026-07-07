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Европа пред катастрофом, алармантно упозорење: "Биће ужасно"

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АТВ редакција
07.07.2026 21:27

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Мушкарац се расхлађује испод фонтане са воденом измаглицом током врелог љетњег дана у Бечу, у Аустрији, у суботу, 27. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Heinz-Peter Bader

Према тренутно доступним прогнозама, Европу очекује наставак пакленог љета, упозорио је на мрежи Икс пољопривредни метеоролог и ловац на олује Серж Зака.

Како каже, трећи топлотни талас је погодио потпуно исушено тло, узрокујући патњу људима, животињама и биљкама.

„Суша ће бити огромна! Наша земљишта су потпуно исушена. Нема воде у горњих 30 центиметара у цијелој Француској. Овај трећи топлотни талас биће изузетно болан“, пише Зака.

"Нема захлађења, па чак ни кише"

Француски метеоролошки канал „Ла Шен Метео“ наводи да се очекује да ће ови услови трајати најмање до средине јула. Упозоравају да нема захлађења, па чак ни кише, на видику. А биће још горе.

Нису на видику боље вијести ни за Централну Европу. Швајцарски метеоролог Јерг Кахелман рекао је да су нове мјесечне прогнозе Европског центра за средњорочне временске прогнозе (ECMWF) „прилично катастрофалне“.

„Ово укључује и прогнозе за август. Број смртних случајева је невјероватан. Све је више хитних пацијената, који прелазе са једне реанимације на другу“, коментарисао је Кахелман тренутне прорачуне.

Према истим прогнозама, јул ће бити изузетно врућ широм Западне и Централне Европе.

Чак и у Аустрији, гдје се тренутно враћају пријатне љетње температуре, и даље су могућа одступања од два до четири степена изнад дугогодишњег просјека. Очекује се да ће август такође бити знатно топлији него обично – посебно на сјеверу и (југо)истоку алпске земље.

Да ли ће бити падавина?

Што се тиче падавина, у јулу се прогнозира скоро потпуни недостатак кише за већи дио Европе. Падавине ће бити сличне од атлантске обале до Кијева у Украјини. Постоји само неколико изузетака: Италија, Грчка и источна обала Црног мора. Сличне прогнозе издате су и за август, са извјесним олакшањем на Иберијском полуострву и Медитерану.

Иако још увијек постоји значајна неизвјесност око ових прогноза, оне свакако нису разлог за славље.

„Као што је већ написано у јуну, чини се да нема много наде – биће то ужасно љето за велике дијелове Централне Европе. Нажалост, ово је типичан и све чешћи сценарио“, каже Кахелман, додајући да вјероватно можемо очекивати да ће се ово чешће дешавати у будућности због глобалног загријавања изазваног људским дјеловањем, пише Јутарњи лист.

(Б92)

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