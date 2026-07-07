Logo

Погођен танкер: САД поништио дозволу за продају иранске нафте!

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 22:06

Коментари:

0
Погођен танкер: САД поништио дозволу за продају иранске нафте!
Фото: Tanjug/AP/Amirhosein Khorgooi

Чини се да су на видику нове ескалације сукоба у Персијском заливу. Сједињене Америчке Државе поништиле су дозволу за продају иранске нафте након што је погођен још један танкер у Хормушком мореузу.

Три танкера погођена су у уторак пројектилима у Хормушком мореузу, саопштила је британска војна мисија, у најновијем низу напада на бродове који плове једним од најважнијих свјетских поморских праваца за транспорт енергената.

Напади су изведени у тренутку када су преговори између Сједињених Америчких Држава и Ирана о трајном окончању рата и поновном успостављању сигурног пролаза кроз мореуз већ суочени с озбиљним застојима.

Само неколико часова након напада, америчко Министарство финансија повукло је дозволу којом је прошлог мјесеца привремено била омогућена продаја иранске нафте. Ова 60-дневна дозвола представљала је дио привременог споразума између Вашингтона и Техерана, а америчке власти нису објасниле разлоге њеног укидања.

Према подацима Међународне поморске организације (IMO), ријеч је о највећем броју напада на трговачке бродове у једном дану од краја априла. Нови инциденти додатно су повећали забринутост због могућег угрожавања промета кроз Хормушки мореуз, којим у мирнодопским условима пролази око петине свјетске трговине нафтом и природним гасом.

Танкер захватио пожар након поготка

Британски центар за поморске трговачке операције (UKMTO) саопштио је да је танкер за превоз течног природног гаса погођен док је пловио јужно кроз мореуз у близини Лимаха у Оману.

Пројектил је погодио просторију с мотором на лијевој страни брода, након чега је избио пожар.

Иранска државна телевизија, позивајући се на неименоване изворе, сугерисала је да је Иран извео напад на танкер за који тврди да је превозио природни гас из Катара, али званична потврда из Техерана није услиједила.

Портпарол Министарства спољних послова Катара Маџед Ал-Ансари изјавио је да је катарски танкер „Ал Рекајат“ био мета „неприхватљивог напада“ на међународну пловидбу и глобалну енергетску безбједност.

„Ради се о озбиљном и отвореном кршењу међународног права“, поручио је Ал-Ансари, додајући да Катар Иран сматра „у потпуности правно одговорним“ за напад.

Британска агенција навела је да су друга два танкера претрпјела мања оштећења, али није било повријеђених те су оба брода наставила пловидбу.

Један од њих погођен је приликом изласка из Хормушког мореуза у близини границе Омана и Уједињених Арапских Емирата, док је трећи, према наводима UKMTO-а, погођен дроном код обале Омана.

Спор око пловних рута

Иран већ дуже вријеме инсистира да сви танкери кроз Хормушки мореуз користе искључиво руте које одобри Техеран.

Прошле седмице заједничка иранска војна команда упозорила је да ће сваки покушај америчких снага да ометају иранску контролу над пловидбом наићи на „брз и одлучан одговор“.

С друге стране, Заједнички центар за поморске информације, међународно тијело којим управља америчка морнарица, обавијестио је бродарске компаније да је рута уз обалу Омана проширена и да остаје отворена за сав међународни промет.

Бродови који плове сјеверно иранском рутом морају се регистровати код власти у Техерану, док они који плове према југу координишу пролазак с Оманом и Сједињеним Америчким Државама.

Преговори између САД-а и Ирана на чекању

Вашингтон настоји наставити преговоре с Ираном с циљем потпуног отварања Хормушког мореуза, ограничавања иранског нуклеарног програма и постизања трајног споразума којим би био окончан рат започет 28. фебруара.

Међутим, преговори су тренутно обустављени због сахране врховног иранског вође ајатолаха Алија Хамнеија, који је убијен на почетку сукоба.

Током његовог испраћаја у иранском граду Кому окупљени су узвикивали пароле којима су позивали на смрт америчког предсједника Доналда Трампа.

Иранска државна телевизија приказала је стотине хиљада људи окупљених код џамије Џамкаран, док су власти због вишедневне жалости затвориле улице, ваздушни простор и обуставиле бројне свакодневне активности.

Према наводима државне новинске агенције IRNA, Хамнеијево тијело је у уторак увече пребачено у ирачки Наџаф, након чега ће бити организоване поворке у Наџафу и Кербели, а коначна сахрана планирана је у четвртак у његовом родном Машхаду, у комплексу светилишта Имама Резе.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хормушки мореуз

Иран

Иран Америка преговори

Америка

Коментари (0)

Прочитајте више

Ормуски мореуз

Свијет

Поново се заоштрава ситуација: Нападнути бродови у Ормуском мореузу

13 ч

0
Човек држи иранску заставу док камион са ковчезима убијеног иранског врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија и чланова његове породице пролази кроз ожалошћене током погребне поворке у Техерану, Иран, у понејдељак, 6. јула 2026.

Свијет

Трећи дан сахране Хамнеија: Моџтаба не присуствује церемонији

1 д

0
амерички предсједник Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Можемо да нападнемо енергетску инфраструктуру Ирана

1 д

0
Доналд Трамп, предсједник Америке

Свијет

Трамп уздрмао јавност изјавом: Сви су ту, један хитац и нема их

3 д

0

Више из рубрике

Авион

Свијет

Боинг 737 нестао са радара

1 ч

0
ракета свемир лансирање

Свијет

Русија: Улагања у приватни свемирски сектор могла би премашити 1,3 милијарде долара до 2030. године

2 ч

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Свијет

"Москва се са Трампом не слаже о свему, али поздравља његову жељу за дијалогом"

2 ч

0
Мушкарац се расхлађује испод фонтане са воденом измаглицом током врелог љетњег дана у Бечу, у Аустрији, у суботу, 27. јуна 2026. године.

Свијет

Европа пред катастрофом, алармантно упозорење: "Биће ужасно"

2 ч

0

  • Најновије

23

44

САД покренуо серију ваздушних удара на Иран: "Морају платити високу цијену"

23

12

Додик: Сва наша улагања у клуб дају резултат, сто година славимо побједнички

23

10

Саничанин: Показали смо да можемо да играмо против Левског, надамо се позитивном исходу

23

05

Непријатан тренутак за Макрона: Ердоганова супруга одбила гест предсједника Француске

22

46

Минић: Борац вечерас отворио ново европско поглавље

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима