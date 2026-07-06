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Трамп: Можемо да нападнемо енергетску инфраструктуру Ирана

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 19:52

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амерички предсједник Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су Сједињене Државе у стању да нападну енергетску инфраструктуру Ирана ако се договор не постигне.

"Радије бих постигао договор, јер не желим да утичем на 91 милион људи. Можемо да срушимо њихове мостове за један сат. Можемо да им прекинемо снабдијевање енергијом, све те велике електране које су изградили", рекао је Трамп новинарима.

Иран и Сједињене Државе су 18. јуна потписали меморандум којим се предвиђа окончање војног сукоба који је почео 28. фебруара. Документ, такође, поставља рокове за САД да укину поморску блокаду иранских лука и да Иран обнови бродарство у Ормуском мореузу.

Иран се, такође, обавезује да неће набављати нуклеарно оружје, а питање иранског нуклеарног програма биће ријешено посебним споразумом.

Стране ће одржати преговоре о овом питању у року од 60 дана. За Техеран, исход би требало да буде укидање антииранских санкција, преноси Срна

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Америка

Сукоб

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