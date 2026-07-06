Мађар наставља са политичком елиминацијом Фидеса, уклања и предсједника Мађарске

Аутор:АТВ редакција
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Мађарски премијер Петер Мађар покренуо је низ законских промјена којим настоји елиминисати Фидес и Виктора Орбана. Недавно је мандат предсједника Владе ограничен на два мандата и ретроактивно се односи на Виктора Орбана, а сада настоји уставним промјенама уклонити и предсједника државе Тамаша Шјуока.
Мађарски премијер Петер Мађар покренуо је поступак за смјену предсједника државе Тамаша Шујока подношењем уставног амандмана, што је изазвало оштру реакцију опозиционог Фидеса, који је позвао на протесте. Мађарова странка Тиса, која од априла има двотрећинску већину у парламенту, поднијела је приједлог измјене устава којом би Шујоку био прекинут мандат, а гласање би могло бити одржано већ сљедеће седмице, пише Јуроњуз (Euronews).
Мађар је на изборима у априлу остварио убједљиву побједу и тиме окончао 16-годишњу владавину Виктора Орбана. Нови премијер је у више наврата позивао на смјену Шујока, којег је именовао његов претходник и којег назива „Орбановом марионетом“.
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Током предизборне кампање Мађар се обавезао да ће смијенити предсједника, тврдећи да Шујок није испуњавао своје уставне дужности нити је штитио присталице опозиције за вријеме Орбанове власти.
„Виктор Орбан изневјерио је мађарски народ, а Тамаш Шујок, којег је он поставио, изневјерио је Мађарску Републику“, изјавио је Мађар у јуну.
У амандману поднесеном у суботу наводи се да „мандат садашњег предсједника Републике престаје даном ступања на снагу измјене Основног закона“. Будући да владајућа странка Тиса има потребну већину, очекује се да ће амандман бити усвојен.
Иако званичне потврде још нема, извори из мађарског парламента наводе да би гласање могло бити одржано већ сљедеће седмице. Уставним промјенама такође би била смијењена четворица уставних судија одређивањем старосне границе за њихово пензионисање на 70 година, док би мандат посланика у парламенту био ограничен на 12 година.
Предсједник Шујок изјавио је да нема намјеру да поднесе оставку, описујући Мађаров потез као пријетњу демократији.
„Питање је хоће ли ова сила помести међународно призната и тражена начела владавине права те истинску представничку демократију“, поручио је Шујок.
Бивша владајућа странка Фидес сматра да би смјена предсједника отворила пут тиранији те је позвала на протесте у четвртак у знак подршке Шујоку.
„Странка Тиса прелази све границе – људске, моралне и правне“, рекао је Орбан. „Мађарски бирачи за то нису дали одобрење.“
Опозиција тврди да је Шујок изабран у складу с уставом те да би његова смјена представљала доношење закона усмјереног против једне особе.
Делегација Венецијанске комисије Савјета Европе, савјетодавног тијела за уставна питања, посјетила је Мађарску прошле седмице и састала се с предсједником и владиним званичницима. Њихови закључци још нису објављени.
Европска комисија такође је саопштила да прати поступак уставних промјена у Мађарској.
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