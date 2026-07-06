Нове мјере за бољи положај радника у Републици Српској

Аутор:Лана Остојић
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Боља заштита радника, веће дневнице за рад недјељом, уређенији услови рада и оштрије казне за послодавце који крше закон само су неке од мјера о којима су постигнути први договори.
Све ово представља корак ка Општем колективном уговору, који би требало да уреди права и обавезе радника и послодаваца на нивоу Републике Српске.
"Веома велики број мјера смо усмјерили на задржавање домаће радне снаге и морам рећи да смо након више од 10 година отворили пут ка закључењу општег колективног уговора ,што је стратешки циљ Савез синдиката Републике Српске", рекао је Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске.
Међу приједлозима су и увођење посебног доприноса за рад и регреса за годишњи одмор. Послодавци поручују да су предложене мјере усмјерене и на побољшање положаја радника и на јачање привреде, како би плате наставиле да расту - посебно у прерађивачкој индустрији.
"Све мјере које су побројане јесу усмјерене на побољшање стања у привреди као и побољшање стања радника и комплетно свих који живе и раде у Републици Српској", рекао је Зоран Шкребић, предсједник Уније послодаваца Републике Српске.
Желимо да свака одлука Владе Републике Српске буде резултат договора и да у том договору дођемо до конкретних одлука, истакао је предсједник Владе Српске.
"Општи колективни уговор је круна свега, међутим састанци као што је данашњи – могу рећи да су код свих нас изазвали једну додатну дозу ентузијазма и вјере да можемо још боље и још коректиније и квалитетније уредити односе када су у питању и послодавци и синдикати", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Представници Владе, синдиката и послодаваца већ сутра настављају преговоре, када би требало да усагласе преостала питања, прије свега неопорезивост регреса и посебног доприноса за рад. Споразум о унапређењу положаја радника и подршку привреди, који би требало да буде закључен у наредном периоду, послужиће као основ за измјене законских рјешења којима би требало да буду унапријеђена права радника и услови пословања.
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