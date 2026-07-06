Улагање од 70 милиона КМ у Национални парк "Сутјеска", планирано 150 нових радних мјеста

Аутор:АТВ редакција
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Уговор о стратешком партнерству и дугорочном закупу објеката угоститељског садржаја у Националном парку "Сутјеска", у вриједности око 70 милиона КМ, потписан је данас у Бањалуци.
Уговор су потписали министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник, вршилац дужности директора Националног парка "Сутјеска" Александар Голијанин и овлаштени представник фирме "Агенс" из Теслића Славиша Ђурић.
Випотник је рекао да ће у наредне четири године услиједити улагања у вриједности од око 70 милиона КМ, као и да је планирано отварање око 150 нових радних мјеста, уз преузимање постојећих 35 запослених из угоститељско-туристичког дијела Националног парка.
Он је оцијенио да потписивање овог уговора представља веома важан тренутак и значајан датум за Национални парк "Сутјеска", али и за развој туризма у Републици Српској.
"Потписивањем уговора унапређујемо бројне сегменте који се првенствено односе на Национални парк, с циљем да његов цјелокупни туристички и угоститељски потенцијал учинимо атрактивнијим и доступнијим како домаћим, тако и страним туристима, уз максималну заштиту и промоцију његових историјских и природних вриједности", изјавио је Випотник новинарима.
Он је истакао да очекује и снажнији развој локалне заједнице Фоча.
"Влада Републике Српске овим пројектом показује да подржава и да ће наставити да подржава пројекте који повезују заштиту животне средине са одрживим економским развојем. Вјерујемо да на тај начин стварамо нову вриједност за грађане Републике Српске и остављамо квалитетно насљеђе будућим генерацијама", додао је Випотник.
Он је оцијенио да је овај уговор посебно значајан јер је Национални парк "Сутјеска" у протеклих неколико деценија имао озбиљне потешкоће у функционисању и пословању.
"Тиме стављамо тачку на тај период и омогућавамо менаџменту Националног парка да се у потпуности посвети ономе што јесте његова основна улога, очувању и унапређењу историјских и природних вриједности, као и њиховој промоцији", закључио је Випотник.
Вршилац дужности директора Националног парка "Сутјеска" Александар Голијанин рекао је да је прије осам или девет мјесеци добио задатак од премијера Саве Минића да припреми санациони план с циљем да Национални парк доведе у стање у којем може нормално да функционише.
"Наслиједили смо веома озбиљне обавезе и бројне проблеме. Финансијске обавезе биле су велике, а структура запослених није била одговарајућа. Наш циљ био је да установу стабилизујемо, уз настојање да сачувамо свако радно мјесто и пронађемо рјешење за сваког запосленог", рекао је Голијанин.
Он је навео да дио тог плана представља и уговор који је данас потписан, а који подразумијева реструктурисање угоститељско-туристичког дијела дио Националног парка "Сутјеска", који прелази у надлежност инвеститора.
Голијанин је напоменуо да је дио објеката потпуно девастиран, други у веома лошем и нефункционалном стању, док је само мањи број објеката био у функцији, али су и они захтијевали хитна улагања и реконструкцију.
"Компанија која стоји иза овог пројекта и капитал којим располаже представљају гаранцију да ће угоститељски капацитети Националног парка у релативно кратком року бити подигнути на највиши могући ниво", сматра Голијанин.
Он је додао да истовремено очекује уређење макадамских путева унутар Националног парка, што је од изузетног значаја за његово функционисање, као и наставак изградње саобраћајнице између Фоче и Тјентишта, чиме ће бити створени услови за долазак још већег броја туриста.
"Остаје нам основна обавеза да се посветимо заштити животне средине и природних вриједности којима располажемо, очувању Меморијалног комплекса Сутјеска, због којег је Национални парк у великој мјери и основан, као и управљању шумским ресурсима санитарном сјечом и унапређењем ловства и риболова као важних развојних потенцијала Парка", рекао је Голијанин.
Он је напоменуо да је прије десетак дана започета обнова ресторана испод магистралне саобраћајнице у Националном парку, као и насипање макадамских путева.
Градоначелник Фоче Милан Вукадиновић рекао је да се Национални парк "Сутјеска" годинама суочавао са бројним изазовима и проблемима, оцијенивши да се коначно дошло у фазу стабилизације, која отвара простор за нове прилике, инвестиције и улагања у овај бисер Републике Српске.
"Рјешавање путне комуникације путем улагања која су данас представљена и прецизирана уговором сигурно ће подићи туризам Републике Српске на знатно виши ниво, посебно на простору који често називам најозбиљнијом туристичком рутом региона, од западне Србије, преко Златибора, Таре и Андрићграда, затим Националног парка "Сутјеска", па све до југа Републике Српске, Требиња, сјевера Црне Горе и Јадранског приморја", оцијенио је Вукадиновић.
Према његовим ријечима, један од највећих изазова Националног парка "Сутјеска" били су смјештајни капацитети и угоститељска понуда, уз бројне друге проблеме са којима су се суочавали менаџмент и управа.
"Надам се да долазе много бољи и повољнији дани. Сматрам да овим пројектом не профитирају само туризам и привреда града Фоче, већ и привреда читавог овог дијела Републике Српске, околних општина и градова, као и сама Република Српска, која коначно улаже у свој бисер који је годинама био запостављен", нагласио је Вукадиновић.
Он је захвалио свим институцијама Републике Српске и премијеру за разумијевање и подршку овом дијелу Републике Српске, преноси Срна.
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