Logo

"Став Српске јасан - никакво наметање одлука појединаца није добро"

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 14:50

Коментари:

0
Саво Минић
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је став Републике Српске јасан да никакво наметање одлука и утицај појединаца на законодавство и судове нису добри за функционисање БиХ.

Минић је рекао да кршење процедура у вези са именовањем високог представника никада неће бити прихваћено.

"Нама неко намеће тутора и то на начин да није у складу са прописима које су они који намећу прописали. Сада они који намећу не могу да се договоре па онда нађу резервног и кажу биће он. Шта то коментарисати?", упитао је Минић.

Он је упитао и како да се функционише у државној заједници БиХ ако неко декретом или одлуком на сајту своје канцеларије промијени Кривични закон, што би требало да буде озбиљан посао који укључује више људи и одређене анализе.

Саво Минић

Бања Лука

Минић: Не очекујем да Град Бањалука било шта уради за аеродром

Указао је да када то уради неки странац сви ћуте, нагласивши да ћути и Парламентарна скупштина БиХ.

"Како их није срамота? Наравно да их није срамота јер је био циљ да се скине предсједник Републике Српске Милорад Додик. И онда један човјек, нелегално, кроз систем провуче и дерогира стотине хиљада гласова грађана Републике Српске. Шта да мислимо о таквом начину функционисања власти у БиХ". рекао је Минић.

Он је напоменуо да је више од 800 поступака и да се изричу казне од три године безусловног затвора за изазивање вјерске и националне нетрпељивости и мржње, што су драконске казне које ни највеће аутократе нису прописивали.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Коментари (0)

Више из рубрике

Застава Републике Српске.

Република Српска

Погледајте шта пише у Приједлогу декларације о заштити виталног националног интереса српског народа у БиХ

2 ч

0
Карајица и Селак

Република Српска

Члан предсједништва Демоса прешао у СПС

2 ч

3
Новац, плаћање

Република Српска

Добре вијести за пензионисане полицајце: Слиједи нови обрачун пензија

2 ч

1
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: До сада најбољи састанак са социјалним партнерима

3 ч

0

  • Најновије

17

10

Центар дана, 06.07.2026.

17

09

Трампа: Мир у Украјини је ближи него што се чини

17

08

Улагање од 70 милиона КМ у Национални парк "Сутјеска", планирано 150 нових радних мјеста

17

07

Вукановић поткачио Тривићку, позваће присталице да подрже Бланушу

16

46

Пијани Нијемац ходао го шеталиштем па бјежао од полиције

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима