"Став Српске јасан - никакво наметање одлука појединаца није добро"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је став Републике Српске јасан да никакво наметање одлука и утицај појединаца на законодавство и судове нису добри за функционисање БиХ.
Минић је рекао да кршење процедура у вези са именовањем високог представника никада неће бити прихваћено.
"Нама неко намеће тутора и то на начин да није у складу са прописима које су они који намећу прописали. Сада они који намећу не могу да се договоре па онда нађу резервног и кажу биће он. Шта то коментарисати?", упитао је Минић.
Он је упитао и како да се функционише у државној заједници БиХ ако неко декретом или одлуком на сајту своје канцеларије промијени Кривични закон, што би требало да буде озбиљан посао који укључује више људи и одређене анализе.
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Указао је да када то уради неки странац сви ћуте, нагласивши да ћути и Парламентарна скупштина БиХ.
"Како их није срамота? Наравно да их није срамота јер је био циљ да се скине предсједник Републике Српске Милорад Додик. И онда један човјек, нелегално, кроз систем провуче и дерогира стотине хиљада гласова грађана Републике Српске. Шта да мислимо о таквом начину функционисања власти у БиХ". рекао је Минић.
Он је напоменуо да је више од 800 поступака и да се изричу казне од три године безусловног затвора за изазивање вјерске и националне нетрпељивости и мржње, што су драконске казне које ни највеће аутократе нису прописивали.
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