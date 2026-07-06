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Јокановић: Вртић "Невен" данас отворен, долазност мала

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 15:19

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Вртић
Фото: АТВ

Вртић "Невен" у Бањалуци, који је привремено био затворен 30. јуна након што су д‌јеца била позитивна на салмонелу, отворен од данас након што је комплетно дезинфикован и очишћен, потврдио је Срни директор Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука Петар Јокановић.

"Упућени су сви родитељи, васпитачи, стручни сарадници, кувари и сви који долазе у контакт с вртићем и д‌јецом, да ураде налаз столице. Три узорка налаза требала су бити негативна. Налаз није био позитиван ни код једног од радника. У групи од 15 позитивне д‌јеце само је један васпитач био позитиван", подсјетио је Јокановић.

Он је рекао да нису стигли сви резултати налаза, те да се сутра очекује раст прилива д‌јеце и да до краја седмице вртић буде у пуном капацитету.

"Ми смо јутрос почели са радом, немамо неку велику долазност, данас су стигли резултати од четвртка. Било је данас десетак родитеља, али нису хтјели да оставе д‌јецу кад је тако мала долазност, тако да од сутра очекујемо пуно већи број д‌јеце", рекао је Јокановић.

Он је истакао да су овој ситуацији приступили најозбиљније, те апеловао на д‌јецу и родитеље да обрате пажњу на храну и мимо боравка у вртићу.

Он је нагласио да је јеловник вртића раније прилагођен топлом времену и избјегавали су сва јела која се припремају с млијеком, јајима или пилетином.

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Тагови :

вртић Невен

Бањалука

Петар Јокановић

Центар за предшколско васпитање

салмонела

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