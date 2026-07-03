Када ће бити отворен вртић "Невен" у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Вртић "Невен" у Бањалуци привремено је затворен након што је 16 дјеце и васпитачица заражено салмонелом. Бањалучка Градска здравствена инспекција извршила је инспекцијски надзор у вртићу, а Центру је наложено предузимање свих мјера с циљем заштите здравља дјеце и запослених.
Вртић и данас није отворен за пријем малишана.
Бања Лука
Познато како је букнула салмонела у бањалучком вртићу
Директор Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука, Петар Јокановић, каже да су тек јуче добили резултате узорака за раднике и да ће у понедјељак бити спремни за пријем дјеце.
"Није било пријава да је било нових случајева салмонеле код дјеце нити код запослених. Укупно 15 дјеце и један васпитач су заражени и они се опорављају", рекао је Јокановић.
Данас се очекују резултати и вртић би требао да почне да ради у понедјељак.
"Не вјерујем да ће бити поново неког помјерања. Вртић је комплетно дезинфикован и машински очишћен и спреман за пријем дјеце", истакао је Јокановић.
Како је рекао, они су предузели све потребне мјере, чак је измјењен и јеловник.
"Средства за дезинфекцију ће бити и испред објекта као и унутра. Прање руку, опрез и обука дјеце су нам у фокусу", навео је Јокановић.
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