Сутра пред бањалучким одборницима регулациони планови и кредитна задужења

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На сутрашњој сједници Скупштине града Бањалука на предложеном дневном реду налази се 24 тачке које су достављене кроз редовну процедуру, а до данас је пристигло још 15 додатних тачака о којима своје мишљење морају дати комисије, изјавио је Срни предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић.
Нинковић је рекао да се на предложеном дневном реду налази осам регулационих планова за које су одборници већ рекли да не долази у обзир да буду усвојени у таквој форми, а градоначелник их намјерно шаље само да би били на дневном реду Скупштине.
Он је навео да је на предложеном дневном реду и неколико тачака који се односе на извјештај о раду и пословању јавних градских установа и два кредитна задужења - једно се односи на инвестицију, реконструкцију и модернизацију топловодне мреже, а друго на реконструкцију Парка Петра Кочића.
Нинковић је истакао да је градоначелник јуче повукао приједлог одлуке о комуналном реду и да о њој одборници сутра неће расправљати.
"Притисак јавности и коментари одборника уродили су плодом тако да смо остварили једну малу побједу у погледу заштите животиња и Заједнице етажних власника /ЗЕВ/, јер би том одлуком било предвиђено да становници зграде сами брину о смећу око зграде, кошењу зелених површина, као и одржавању и санирању фасада", рекао је Нинковић.
Он је указао да је предлагач покушао одговорност пребацити са локалног нивоа на републичке институције, конкретно на Републички инспекторат, наводећи примјер у вези са екологијом, односно сјечом стабала уз Врбас.
"Замислите тај парадокс - они посјеку дрвеће, а онда су, да не би били одговорни пред јавношћу, жељели да кроз ову одлуку пребаце одговорност на републичке институције. То није наишло на одобравање одборника, а и грађани су јасно рекли да такво нешто не долази у обзир. Имали смо став и да градоначелник није повукао ову тачку јасно би му дали до знања да таква одлука мора да прође јавни увид, односно да њен нацрт буде и пред удружењима за заштиту животиња и пред ЗЕВ-овима и републичких институција", каже Нинковић.
Он је нагласио да је градоначелник као предлагач покушао да исфорсира кладионице кроз двије одлуке – о таксама и о рекламирању на територији града, што је изазвало реакцију људи који се баве рекламирањем, односно посједују рекламне површине.
"Комисије заузимају став да то није добро и да тако нећемо помоћи људима који имају површине за оглашавање, нити ће се постићи ефекат да кладионице нису близу школа. Све и да физички удаљимо неку од кладионица, остају киосци на којима је могуће купити електронску допуну. Чини се да је на сцени покушај привилеговања одређених фирми, а све под плаштом бриге о дјеци", навео је Нинковић.
Он је рекао да ће скупштинска већина поставити питање градоначелнику Драшку Станивуковићу - ко је издао рјешење да се поставе те рекламе на тим објектима и употребну дозволу за рад тих објеката у тим зградама.
"Нису то одборници, није то Скупштина града, јасно је да је то радила Градска управа и онда видимо да градоначелник једно прича, а друго ради, док му је нешто треће посриједи", нагласио је Нинковић.
Редовна сједница Скупштине града предвиђена је сутра од 9.00 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
3 ч4
Бања Лука
6 ч0
Најновије
13
35
13
25
13
21
13
01
12
54
Тренутно на програму