"Pump track" стаза није завршила у јавним набавкама, али јесте на Фејсбуку

Аутор:Марија Милановић
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Прво на друштвене мреже па тек онда у процедуру. На овај начин би се могао описати рад Градске управе Бањалука.
Да су промоција и маркетинг изнад законом утврђених процедура, показатељ су пројекти којима се руководство Градске управе Бањалука хвали путем медија и друштвених мрежа како градских тако и приватних док се поменути пројекти не могу наћи у законској процедури.
Тако да поред већ познатих пројеката попут споменика Кнезу Лазару, који је помпезно најављен, топио се у ливници, али документације у јавним набавкама за њега није било до прије пар дана, а поменути се доста дуже израђује.
Бања Лука
Станивуковић наручио споменик кнезу Лазару па онда расписао тендер
Тако и фамозна „pump track“ стаза, а која се гради код ТЦ „Делта“ и за чију изградњу ће према најавама градоначелника Драшка Станивуковића бити утрошено чак 350.000 КМ.
Колико пројекат кошта, гдје се налази, на колико квадратних метара су информације које можете пронаћи на мрежама првог човјека Бањалуке, али не и на званичном сајту Града Бањалука.
Како поручују из Града, пројекат је настао на основу жеља најмлађих. Према тврдњама надлежних Градске управе, они се труде да саслушају и реализују жеље грађана.
На списку жеља грађана, којима се воде надлежни највећег града Републике Српске очигледно још увијек нема проблема који се тичу водоснабдијевања, инфраструктуре, посјечених стабала у граду, а за чију сјечу још увијек нису пронађени починиоци.
Проблеме водоснабдијевања Град неће очигледно ријешити ни ово љето, али ћете имати прилику да се на 3.000 м2 забављате на шареној стази и бар на тај начин скренете пажњу са свакодневнице.
С обзиром да ми нисмо пронашли званичну јавну набавку за „pump track“ стазу, питали смо надлежне у Градској управи Бањалука, али одговор до објављивања овог текста нисмо добили.
Можда се "загубила" негдје у многобројним пројектима...
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