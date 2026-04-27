Станивуковић наручио споменик кнезу Лазару па онда расписао тендер

Аутор:АТВ
Коментари:1
Модел на основу којег ће се радити споменик кнезу Лазару увелико се излијева у бронзи у једној суботичкој ливници иако је тендер за овај споменик Град Бањалука на челу са градноачелником Драшком Станивуковићем расписао тек у прошли петак.
Према нашим информацијама портала Капитал, модел се у Суботици налази већ мјесец дана на ливењу, а тендерска документација којом се тражи најповољнији понуђач је објелодањена тек 24. априла.
Умјетницима који су радили модел је једноставно речено да почну са израдом, те да је потребно да буде завршен што прије.
Вајар га је успио направити за само 25 дана. Споменик би требао званично бити постављен почетком септембра, пред опште изборе.
У суботичкој ливници су на питање новинара портала Капитал да ли се код њих у бронзи излијева поменути модел кратко одговорили: „Има нешто у перспективи, а откуд ви знате за то и за нас?“
Подсјетимо, Град Бањалука расписао је тендер у којем је понудио 1,7 милиона КМ са порезом за споменик кнеза Лазара висок осам метара, а који би требао стајати на раскрсници у бањалучком насељу Лазарево.
Конкретно, град је расписао набавку за изградњу споменика кнезу Лазару са партерним и пејзажним уређењем на кружној раскрсници улица Ивана Горана Ковачића, Браће Пиштељића, Књаза Милоша и Булевар српске војске.
Од понуђача, осим пројекта, траже и изградњу темеља, постамента, израду партерних зидова, али израду модела у глини.
„Ливење модела у бронзи у размјери 1:1. Димензије изливеног и монтираног модела морају да задовоље минимум 800×372 (висина пута ширина), не рачунајући постамент“, истакнуто је у тендерској документацији.
Све ово још је један доказ непромишљених потеза градоначелника Драшка Станивуковића којем није први пут да послове закључује прије расписивања тендера.
За Драшка не постоји Закон о јавним навкама
Он и његова администрација су и раније и 2023. и 2022. године украсили ужи центар Бањалуке поводом новогодишњих празника, иако тендер за одабир фирме која би требала бити задужена за тај посао није био још окончан.
Слично је поступио и код тендера за изградњу куће „Предах“ намијењене за дјецу са потешкоћама у развоју.
Конкретно, име компаније „Градип“ из Прњавора као извођача радова је стајало на табли далеко раније него је тендер расписан.
Трансперенси интернешнал БиХ је због овог случаја поднио и кривичну пријаву против Станивуковића.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 ч1
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
3 ч0
Најновије
16
35
16
27
16
25
16
22
16
13
Тренутно на програму