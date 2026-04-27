Црнадак оснива нову странку: Како је реаговао Станивуковић?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Шеф клуба посланика ПДП у Народној скупштини Републике Српске, Игор Црнадак, предао је Основном суду у Бањалуци захтјев за регистрацију нове политичке странке.
Ову информацију данас је потврдио предсједник Покрет Сигурна Српска и предсједник ПДП-а и Драшко Станивуковић.
"Рекао ми је то прије мјесец дана, сједили смо, разговарали, ја сам му тада пожелио много среће и много успјеха. Желим му све најбоље и сваком ко год сматра да је тако нешто потребно да се деси на политичкој сцени", рекао је Станивуковић.
Истакао је да је народ тај који ће рећи чије су одлуке имале више или мање смисла, чије су одлуке биле исправније од других.
"Моје није да то процјењујем и коментаришем. Ако неко од мојих сарадника икада на секунд помисли да се негдје друго може више афирмисати, боље политички дјеловати или више остварити политичке, националне и опште јавне интересе, мени је то потпуно у реду тако да је са те стране пружена рука", рекао је Станивуковић.
Истакао је да је Црнатку дао, џентлменски, довољно простора иако ми је најавио да оснива нову странку прије мјесец дана.
Бања Лука
"Он се формално правно у нашем клубу води као шеф и све остало, ја не журим да те процесе убрзам, кад он каже да је његов субјекат регистрован, ми ћемо тада именовати новог шега клуба", рекао је Станивуковић.
Подсјећамо, Црнадак претходних мјесеци у својим изјавама није скривао да се не слаже с политиком коју воде Драшко Станивуковић и његов нови покрет.
Овиме је, практично, стављена тачка на вишемјесечне спекулације око тога да ће Црнадак због неслагања с актуелним врхом ПДП и новоформираног политичког покрета Станивуковића, напустити ПДП у чијем је раду учествовао од самог оснивања.
Црнадак је раније стакао да се "до краја мора рашчистити ситуација у ПДП, опозицији у Републици Српској и генерално на политичкој сцени".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
3 ч3
Бања Лука
3 ч0
Бања Лука
5 ч4
Најновије
16
35
16
27
16
25
16
22
16
13
Тренутно на програму