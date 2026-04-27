Инспекција на терену због сјече стабала на обали Врбаса

АТВ
27.04.2026 12:46

Посјечена стабла на обали Врбаса
Фото: ATV

Поступајући по представци Центра за животну средину у вези са сјечом стабала на обали Врбаса, републичка водна инспекција покренула је инспекцијски поступак, потврђено је за АТВ.

Циљ поступка је утврђивање да ли инвеститор посједује потребна водна акта за извођење радова на водном земљишту, те да ли се придржава прописаних услова.

TUŽILAŠTVO-KANTONA-SARAJEVO-140925

"Више информација о утврђеном чињеничном стању имаћемо након завршетка поступка", навели су из инспектората.

У погледу будућих грађевинских радова, наглашено је да је, у складу са Законом о уређењу простора и грађења, за надзор над изградњом објеката за које одобрење издаје локална самоуправа надлежна градска урбанистичко-грађевинска инспекција. С обзиром на то да је у конкретном случају ријеч о радовима за које дозволу издаје надлежно Одјељење Града Бањалука, даљи инспекцијски надзор је у надлежности градских инспектора.

