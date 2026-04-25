Чекамо 40 минута: Колапс код Приједорске петље

25.04.2026 13:44

Због одржавања Међународне бициклистичке трке "Београд–Бањалука 2026" данас је дошло до застоја у саобраћају на брзој цести код Приједорске петље у Бањалуци.

Како јављају читаоци, возачи чекају и до 40 минута, а на терену су формиране дуге колоне.

"Чекамо већ скоро 40 минута, све стоји", рекао је за "Независне новине" један од возача који се затекао у колони.

Како је рекао, поједини учесници у саобраћају покушавају да избјегну гужву преласком преко раздјелних острва, али полиција упозорава да ће такви прекршаји бити евидентирани камерама и санкционисани.

Због трке, како је раније најављено, долази до сукцесивних обустава саобраћаја у периоду од 11.30 до 16.00 часова на дионици магистралног пута Приједор – Бањалука (код Приједорске петље), као и на правцу Бањалука – Клашнице. Саобраћај је обустављен и у појединим улицама у централном градском подручју.

