Све о Дари Бубамари: Ово су њени скандали

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дара Бубамара поново се нашла у јеку скандала а овога пута због интимне гласовне поруке. Од како се појавила на музичкој сцени о њеном лику и дјелу се интензивно говори.
Од почетка каријере је интригирала јавност како музичким стваралаштвом, тако и изјавама, љубавним животом, али и честим свађама.
Сцена
Шта је заправо на новом интимном снимку Даре Бубамаре
Током готово тридесет година на естрадном небу Бубамара је створила богату биографију.
Радојка Аџић, познатија као Дара Бубамара, је српска поп-фолк пјевачица.
Рођена је 21. маја 1976. године у Новом Саду.
Дара је још у основној школи показала интересовање за музику и глуму. Учланила се у хор и са 11 година је почела да учествује на манифестацијама као што је Музички тобоган гдје је пјевала и имитирала познате личности.
Лепа Лукић ју је угостила на свом концерту и била је одушевљена Дариним гласом.
На Змајевим дјечјим играма је представљала Војводину са пјесмом "Светски фол Рок енд Рол“ и освојила је прву награду. Двије године касније је као најмлађа учесница побиједила на такмичењу "Најлепши глас Југославије“.
Када је завршила основну школу, жељела је да научи пјесме и да вејжба глас, па је оца питала да пјева у кафани. Он јој је то дозволио под условом да увијек буде у пратњи старије особе.
Сцена
Откривено ко је мистериозни млађи дечко Даре Бубамаре
Прво је каже слушала Мадону и Мајкла Џексона, а касније су јој се допале Цеца, Лепа Брена и Драгана Мирковић које сматра својим узорима.
Радојка има млађег брата Зорана.
Мајка Милица је радила као сервирка у болници, а отац Перо као возач у градском превозу.
Иако нису могли много тога да им приуште, пјевачица им је захвална што су их извели на прави пут.
Дара је 5 година била у браку са бизнисменом Лазаром Дугалићем Лакијем који је дуго био у затвору. О том браку доста се спекулисало у медијима, а пјевачица је тек након неколико година проговорила.
"Тај први брак био из зезања, а сад ћу ти рећи зашто из зезања. Пјевали смо сви у Њемачкој и имали смо од Јовановића неког менаџера папире и то је одједном почело хапшење, пошто се није плаћао порез. Гоца Божиновска заустављена на граници, ову пјевачицу зауставили на граници, хаос. А Лаки (Лазар Дугалић прим. аут) и ја тада у вези, а он живи у Њемачкој. И каже Андрија, наш пријатељ, човјече, јесте ви луди да сад, ако ухвате Дару, она ће награбусити због тог Јовановића, каже идите вјенчајте се и готово, она има папире и ћао, завршено. И ја кажем ајде. Искрено ти причам", рекла је својевремено пјевачица за "Телеграф" и додала:
Сцена
Испливала интимна гласовна порука Даре Бубамаре: Мреже горе
"Мислим, ми смо се завољели, живјели смо заједно, али ја сам му рекла: 'Слушај, значи, ово није сад значи, брак. Ово је сад због папира, али да знаш, немој се сад утриповати да смо муж и жена'".
Године 2007. пјевачица је упознала српског бизнисмена Милана Кесића који живи у Паризу.
Наступала је у његовом локалу и послије шест мјесеци забављања су се вјерили. Приредио јој је изненађење и организовао је вечеру и ватромет на Петроварадинској тврђави, као и огроман поклон код сата. 3. августа 2008. године пар се вјенчао у новосадском хотелу "Парк“ у коме је било 500 званица.
Дарина и Миланова свадба се сматра свадбом вијека и процјењује се да је у њу уложено око 120.000 евра.
Младенци су се возили у лимузини, кочијама, имали су ватромет и торту од 80 килограма. Дара је касније изјавила да су били у губитку јер су многи рођаци, умјесто новца, поклањали лампе и друге непотребне ствари.
Медени мјесец су започели крстарењем на прекоокеанском броду "Краљица Мери 2“, а затим су обилазили Америку. Пјевачица је тада затруднила и 2009. године је на свијет донијела 3,9 килограма тешког дјечака Константина.
Породила се царским резом у гинеколошкој болници у Паризу, а одмах су је посјетили муж, брат, отац и мајка која је тада први пут села у авион. 2011. године јој је преминула мајка што је пјевачица веома тешко поднијела.
Србија
Камион ударио у аутобуско стајалиште, има повријеђених
Прекинула је љетовање и одмах је отишла у Нови Сад, а наступе је отказала.
У децембру 2016. године је оперисала слијепо црево, због чега је морала да откаже све заказане децембарске наступе.
Један од скандала биле су и и фотографије 2014. године у јавности су се појавиле Дарине слике под тушем на којима има само доњи дио купаћег костима.
У новинама су изашли натписи да је пјевачицин супруг бијесан и да ће тражити развод што се није догодило.
Годину дана касније Дара се нашла усљед с*кс-афере јер су се у жутој штампи могле видјети фотографије на којима се гола самозадовољава.
Према писању медија, Милан и Дара су се развели половином 2016. године, након што је скандал изашао у јавност.
У марту 2019. године је на свом Инстаграм профилу објавила експлицитни видео снимак, а затим након пар минута обрисала клип и извинила се пратиоцима саопштењем да је притисла погрешно дугме и да је то била само вјежба.
Позната је по бритком језику и искрености, а често је у жижи јавности због интригантног љубавног живота и везама са знатно млађим мушкарцима.
Друштво
Дјечаку Виктору који је хеклањем одушевио Србију учињена велика неправда
Дара је позната по бројним свађама, а свој велики хит "Карера“ је посветила колегиницама које сматра да су љубоморне на оно што је постигла у животу.
Пјевачица тврди да се здраво храни и редовно тренира, те да су јој године само број. Урадила је неколико интервенција на свом лицу и тијелу, те важи за једну од атрактивнијих на естради.
Радојка Аџић се 1989. године придружила групи "Дара Бубамара Шоу Бенд“ којој је била потребна пјевачица.
Прво су наступали у Новом Саду, а касније у београдском хотелу "Таш" који је постао синоним за добар провод. Њихов репертоар се разликовао од свега што је тада постојало, јер су пјевали на енглеском, шпанском и српском језику и правили су одличну атмосферу.
Дара је тада почела да зарађује велике хонораре и озбиљно се посветила овом послу. 1991. године су урадили први албум који је издала Музичка кућа "Дископан“. Осим насловне пјесме "Води ме кроз живот“, на албуму су се нашле нумере "Хајдемо негде ноћас“, "Играј, играј“, "Пукни, срце“, "Дође ми да вриснем“, "Лажу те, лажу“, "Још има добрих људи“и "Срећна жена“.
Двије године касније су снимили велики хит "Кошава са Дунава“ који је оборио све рекорде слушаности. Сарађивали су са Љубом Аличићем, Луисом и Бором Ђорђевићем. За ПГП РТС је изашао истоимени албум са још девет пјесама: "Месечина“, "Као лед, као жар“, "Селе моја“, "Школска љубав“, "Нема шансе“, "Кунем те“, "Пламен среће“, "Жика“, "Умиру зоре“.
Савјети
Трик за блиставо чисте прозоре: Потребан вам је само омекшивач
Упркос успјеху који су постигли, чланови бенда су се разишли, а Дара је задржала име. Пјевачица је 1994. године објавила први соло албум под називом "Жељо моја“ који ју је учинио још популарнијом.
На њему су биле и нумере "Досада“, "Малер“, "Против себе не могу“, "Волим да те волим“, "Зумба“, "Жељо моја“, "Мала“ и "За твоју љубав“.
Двије године касније је наставила да ниже успјехе с албумом "Ја нећу да га видим“ на коме су све пјесме наишле на добар пријем публике.
На албуму се нашло још седам хитова "Све девојке“, "Јуче сам“, "Могу ја без тебе“, "Било је пролеће“, "Требаш ми“, "Немој да бринеш, мали“ и "Нисам ја дете“.
Дара је 1997. године у сарадњи са ЗАМ-ом објавила албум "Дунав“ на коме су, поред насловне, биле и нумере "Нити ме љубиш, нит’ ме другом дајеш“, "Сви су ту као некада“, "Нека пукне гром“, "Ћути, не говори“, "Нови Сад – Београд“, "Крај сезоне“, "Само једном још те молим“, "Никад више, љубави моја“ и "Тамбураши моји, свирајте ми ви“.
Сарадњу са "Гранд продукцијом“ је започела 2003. године када се у продаји појавио њен албум "Поље јагода“. На њему су се налазиле нумере "Поље јагода“, "Већ сам навикла“, "Трн у оку“, "Из дана у дан“, "Без тебе“, "Да није ово срце у грудима“, "Јавите ми, јавите“, "Веро, неверо“, "Заборави ме, моја љубави“ и "Певам, а душа ми плаче“.
Дискографска кућа "Сити Рекордс" је 2013. године објавила албум који, по многима, представља круну Дарине каријере. На њему су се нашли хитови "Пусти ту причу“, "Џони, Џони“, "Волим све што не ваља“, "Морена“, "Склоните ме, другови“, "Вози ме, вози“, "У глас“, "Песма за маму“, "Нека зна“, "Теби није ништа свето“, "Краљица огледала“, "Јави се, јави“ и "Балканац“. Сљедеће године је снимила синглове "Опасан“, "Крај и тачка“, "Карера“ и многи други.
Економија
Лидл већ завршен, у БиХ ниче гигантска шопинг зона
Пјесмом "Амнезија“ Дара је најавила свој велики концерт у београдској Штарк Арени. 21. априла 2018. године одржала је наступ на коме је било више од 17 хиљада посјетилаца.
Дара Бубарама поново је у јеку скандала због интимне гласовне поруке која је процурила у јавност.
Њене колегинице са естраде Марина Висковић и Индира Радић јавно су јој пружиле подршку.
"Дара ми је пријатељица и колегиница, заиста све најбоље о њој. Свако има право да прича и ради шта жели у свом животу, ја то све подржавам. Сада не знам ни како се то нашло у јавности, али приватност је једна ствар и сматрам да то треба да се поштује. Мислим, Дара је неко ко је заиста аутентичан и она је једна привлачна, атрактивна жена која зрачи том енергијом", истакла је Марина.
"Дара је враголаста и нека она кликће шта год стигне, важно је да је она добре енергије. Дара је добра и позитивна особа", рекла је Индира Радић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
12
17
05
16
59
16
59
16
53
Тренутно на програму