Карлеуша проговорила о болести с којом се бори

Јелена Карлеуша и након више од три деценије на сцени успијева да изненади публику. Иако се чини да се о њеном животу зна готово све, она је кроз игру "Да ли сте знали“ открила низ детаља које нико о њој не зна.
Карлеуша је признала да не подноси слаткише и да никада у животу није пробала торту или колаче, али ни кафу.
Отишла је и корак даље, па открила да би млијеко пробала само уз новчану надокнаду, као и да никада није конзумирала цигарете нити било какве опијате.
Међу необичним чињеницама издвојила је и то да је љеворука, да спава свега четири до пет сати дневно, као и да има страх од парних бројева.
Пјевачица је говорила и о свом дјетињству и талентима – истакла је да јој је још са 11 година измјерен коефицијент интелигенције преко 150, да је похађала музичку школу и свирала флауту, као и да је као дијете пјевала у опери у Народно позориште у Београду.
1. Да ли сте знали да не подносим слатко?
2. Да ли сте знали да никад у животу нисам окусила торту или колач?
3. Да ли сте знали да бих млијеко пробала само ако ми плате 1.000 евра по чаши?
4. Да ли сте знали да никад нисам пробала кафу или било шта кафено?
5. Да ли сте знали да никад нисам пробала дрогу и цигарете?
6. Да ли сте знали да сам љеворука?
7. Да ли сте знали да сам најмлађи случај дијагностиковане мигрене у Србији?
8. Да ли сте знали да су ми већ са 11 година израчунали Ај Кју преко 150?
9. Да ли сте знали да сам ишла у музичку школу и да свирам флауту?
10. Да ли сте знали да сам годинама, као дијете, пјевала у Народном позоришту, у опери “Борис"?
11. Да ли сте знали да спавам свега 4-5 сати дневно?
12. Да ли сте знали да не разликујем неке боје?
13. Да ли сте знали да сам први албум снимила са непуних 16 година?
14. Да ли сте знали да ми је прабаба по мами била аустријска грофица Марија фон Дајц и да има своју улицу у Грацу?
15. Да ли сте знали да сам четврто кољено Београђана?
16. Да ли сте знали да сам по статистици домаћа јавна личност са највећим бројем насловних страна?
17. Да ли сте знали да Срби (по истраживању из 2005.) више мрзе мене него Слободана Милошевића, Хашима Тачија и Мадлен Олбрајт?
18. Да ли сте знали да имам “страх” од парних бројева?
19. Да ли сте знали да имам готово неприродно дугачке прсте на рукама и ногама?
20. Да ли сте знали да обожавам бијели, црни, млади и празилук?
21. Да ли сте знали да ме људи готово никад не гледају у очи?
22. Да ли сте знали да сам имала два царска реза за годину дана и да сам се оба пута породила на исти дан и у исти сат?
23. Да ли сте знали да скоро да не постоји новина коју нисам тужила због увреда и неистина?
24. Да ли сте знали да ми је омиљена храна суши?
25. Да ли сте знали да се кунем у комбиновани прашак?
26. Да ли сте знали да ми је крвна група 0 негативна?
27. Да ли сте знали да цијели живот сањам како летим и дишем под водом?
28. Да ли сте знали да имам тако озбиљну девијацију носне преграде, да бих се угушила да ми неко затвори уста?
29. Да ли сте знали да ми је омиљени филм “Боја пурпура”?
30. Да ли сте знали да имам четири пса?
Подсјетимо се, пјевачица је прије неколико година открила да је приватно веома повучена особа, да не воли да излази… Себе је назвала чак и шоубиз преваром.
"Одувијек сам имала јасну визију какав ће мој пут бити. Сваки корак ми је био кристално јасан. У жељама сам била негдје између Мадоне и Лепе Брене, у том неком стилу. Али сам увијек имала ту дозу ексцентричности. Ниједна Мадона ни Лијепа Брена не би радиле то што сам ја жељела тада да радим. Ја сам уствари шоубиз превара. Све оно што људи мисле о мени није тако. На крају сам негдје научила себе да ми мржња у овом послу буде сасвим нормална ствар, а то није нормално. У овом послу мораш себе толико да деформишеш и извитопериш да на увреду одговориш са - 'само полако'", рекла је једном приликом ЈК.
