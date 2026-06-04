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Конгрес против Трампа по питању рата у Ирану: Четири републиканца се "окренула"

Аутор:

АТВ
04.06.2026 07:19

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Конгрес против Трампа по питању рата у Ирану: Четири републиканца се "окренула"

Представнички дом Конгреса Сједињених Америчких Држава усвојио је резолуцију којом се предсједнику Доналду Трампу забрањује наставак рата против Ирана без одобрења ове законодавне институције.

Представнички дом гласао је са 215 према 208 гласова за усвајање резолуције о ратним овлашћењима, при чему су четири републиканца гласала заједно с демократама у корист ове мјере.

Резолуција налаже Трампу да повуче америчке трупе из Ирана, осим ако Конгрес не објави рат или не одобри употребу војне силе.

Ово представља најновији политички ударац Трампу у Конгресу, упркос томе што његова странка има тијесну већину и у Представничком дому и у Сенату.

За сада је гласање углавном симболично, јер закон мора бити усвојен и у Сенату и у Представничком дому како би ступио на снагу. Такође, постоје расправе о томе да ли би резолуције о ратним овлашћењима биле уставне чак и када би их Конгрес одобрио.

Ипак, гласање показује нелагоду дијела републиканаца због Трамповог вођења сукоба и представља риједак двостраначки покушај ограничавања предсједничких ратних овлашћења.

Три раније резолуције о ратним овлашћењима нису успјеле проћи у Представничком дому, и то све мањом разликом у гласовима, а републиканско руководство дома прошлог мјесеца је изненада одгодило гласање о овој резолуцији када се чинило да би могла бити усвојена.

Сенат је прошлог мјесеца у процедуралном гласању подржао засебну, али сличну резолуцију, након што је седам претходних покушаја било неуспјешно. Даља гласања о тој мјери у Сенату још нису заказана.

Четири републиканска конгресмена у Представничком дому која су гласала за резолуцију о ратним овлашћењима били су Том Барет из Мичигена, Ворен Дејвидсон из Охаја, Брајан Фицпатрик из Пенсилваније и Томас Маси из Кентакија, преноси Кликс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Доналд Трамп

Трамп Конгрес

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Републиканска странка

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