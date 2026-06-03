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Трамп најавио учешће на самиту Г7 у Француској

Аутор:

АТВ
03.06.2026 22:25

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Предсједник САД-а Доналд Трамп слуша током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће учествовати на самиту Г7 у Француској.

"Ићи ћу на Г7 у Француској, одмах након УФЦ догађаја који ће бити једна од најзабавнијих ноћи у америчкој историји", написао је Трамп на мрежи "Truth Social".

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Самит Г7 под француским предсједавањем одржаће се од 15. до 17. јуна у француском љетовалишту Евијан ле Бен на обали Женевског језера.

Највећи УФЦ догађај одржава у недјељу, 14. јуна на травњаку Бијеле куће у Вашингтону.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Француска

Г7

самит Г7

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