Трамп најавио учешће на самиту Г7 у Француској

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће учествовати на самиту Г7 у Француској.
"Ићи ћу на Г7 у Француској, одмах након УФЦ догађаја који ће бити једна од најзабавнијих ноћи у америчкој историји", написао је Трамп на мрежи "Truth Social".
Хроника
Огласили се младићи који су покушали спасити возача из ријеке Уне: ''Дали смо све од себе''
Самит Г7 под француским предсједавањем одржаће се од 15. до 17. јуна у француском љетовалишту Евијан ле Бен на обали Женевског језера.
Највећи УФЦ догађај одржава у недјељу, 14. јуна на травњаку Бијеле куће у Вашингтону.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
23
19
23
05
22
56
22
54
22
53
Тренутно на програму