Ухапшена два полицајца у наставку истраге убиства на Сењаку

Аутор:АТВ
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У наставку истраге о убиству у ресторану "27" у београдском насељу Сењак ухапшена су два полицајца због сумње да нису пријавили кривичо дјело и да су помогли починиоцима након убиства.
Постоји сумња да су они као припадници приватног обезбјеђења Саше В, осумњиченог за убиство, у вријеме извршења кривичног дјела били испред ресторана на Сењаку и да су са њим остварили контакт након убиства, саопштило је Више јавно тужилаштво у Београду.
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Ухапшени полицајци су припадници Јединице за заштиту свједока. Одређено им је задржавање до 48 сати и биће спроведени на саслушање.
У ресторану "27" на Сењаку 12. маја убијен је Александар Нешовић, чији су посмртни остаци пронађени 10 дана касније у бурету у околини Инђије.
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Међу ухапшенима је и доскорашњи начелник београдске полиције Веселин Милић, који је након хапшења смијењен са те дужности.
(СРНА)
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