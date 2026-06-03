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Ухапшена два полицајца у наставку истраге убиства на Сењаку

Аутор:

АТВ
03.06.2026 21:32

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У наставку истраге о убиству у ресторану "27" у београдском насељу Сењак ухапшена су два полицајца због сумње да нису пријавили кривичо дјело и да су помогли починиоцима након убиства.

Постоји сумња да су они као припадници приватног обезбјеђења Саше В, осумњиченог за убиство, у вријеме извршења кривичног дјела били испред ресторана на Сењаку и да су са њим остварили контакт након убиства, саопштило је Више јавно тужилаштво у Београду.

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Ухапшени полицајци су припадници Јединице за заштиту свједока. Одређено им је задржавање до 48 сати и биће спроведени на саслушање.

У ресторану "27" на Сењаку 12. маја убијен је Александар Нешовић, чији су посмртни остаци пронађени 10 дана касније у бурету у околини Инђије.

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Међу ухапшенима је и доскорашњи начелник београдске полиције Веселин Милић, који је након хапшења смијењен са те дужности.

(СРНА)

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Подијели:

Тагови :

Сењак

Убиство

хапшење

Александар Нешовић Баја

Пронађено тијело Нешовића

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