Шта заправо означавају МТ регистарске таблице у БиХ

Аутор:АТВ
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Стандардне регистарске таблице у БиХ састоје се од комбинације бројева и слова. Слова која су заступљена исто се пишу и латинично и ћирилично.
Ознаке немају опис ентитета, града или регије. На примјер: А23-М-456. Боја је бијела с црним словима и бројевима, а плочица је алуминијумска и рефлектујућа.
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Посебне регистарске таблице, као што су ТТ, МТ, дипломатске, војне и друге, разликују се по боји и ознакама, те служе за специфичне ситуације попут тестирања возила, привременог увоза или специјалне намјене.
МТ таблице су посебне пробне регистарске таблице које се користе за пробну вожњу или испитивање моторног возила које није трајно регистровано.
Ознака "МТ" долази од израза "Механички Тест" или се у пракси често тумачи као "Машински Тест".
Изглед МТ таблица:
МТ таблице су лако препознатљиве управо због своје црвене боје и натписа “МТ”, чиме се одмах разликују од осталих типова таблица.
МТ таблице служе за пробну вожњу возила која су подвргнута поправкама, дијагностици или техничком тестирању.
Ове таблице се не користе за свакодневну вожњу, него искључиво за тестне вожње у ограниченим околностима и временском року.
МТ таблице вриједе најчешће до 5 дана, а најдуже до 15 дана, у зависности од разлога кориштења и одлуке надлежне институције.
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Њихова намјена је искључиво привремена и не смију се користити као замјена за редовну регистрацију.
За издавање МТ таблица није потребан пуни технички преглед као за регистрацију, али возило мора проћи основну провјеру сигурности – мора имати исправне кочнице, управљачки систем, свјетла, гуме и друге кључне дијелове.
Такође, возило мора бити способно за кретање у друмском саобраћају у трајању тестне вожње.
Без обзира на привремену намјену, возило с МТ таблицама мора имати важећу полицу осигурања.
Осигурање се уговара за трајање важења МТ таблица (најчешће 1 до 15 дана), и најчешће га уз осигурање издаје и организација која издаје саме МТ таблице.
МТ таблице у Босни и Херцеговини служе као привремене пробне регистарске ознаке за возила која су подвргнута тестирању или испитивању исправности.
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Њих користе сервиси, технички прегледи и власници возила у процесу поправка или припреме за регистрацију. МТ таблице имају препознатљив изглед – црвену боју с бијелим ознакама – и вриједе ограничено вријеме, најчешће неколико дана.
За њихову употребу потребно је имати основну техничку провјеру и важеће осигурање, а правилна употреба ових таблица помаже у сигурном прометовању нерегистрованих возила у ограниченим околностима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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