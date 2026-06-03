Logo
Large banner

Шта заправо означавају МТ регистарске таблице у БиХ

Аутор:

АТВ
03.06.2026 20:25

Коментари:

0
МТ таблице
Фото: Screenshot

Стандардне регистарске таблице у БиХ састоје се од комбинације бројева и слова. Слова која су заступљена исто се пишу и латинично и ћирилично.

Ознаке немају опис ентитета, града или регије. На примјер: А23-М-456. Боја је бијела с црним словима и бројевима, а плочица је алуминијумска и рефлектујућа.

УКЦ РС

Република Српска

Важе ли налази љекара приватних ординација у јавним домовима здравља?

Посебне регистарске таблице, као што су ТТ, МТ, дипломатске, војне и друге, разликују се по боји и ознакама, те служе за специфичне ситуације попут тестирања возила, привременог увоза или специјалне намјене.

Шта означавају МТ таблице?

МТ таблице су посебне пробне регистарске таблице које се користе за пробну вожњу или испитивање моторног возила које није трајно регистровано.

Ознака "МТ" долази од израза "Механички Тест" или се у пракси често тумачи као "Машински Тест".

Изглед МТ таблица:

  • Ознака: МТ (јасно означено на таблици)
  • Боја: Црвена подлога с бијелим словима и бројевима
  • Облик: Исти формат као и стандардне таблице

МТ таблице су лако препознатљиве управо због своје црвене боје и натписа “МТ”, чиме се одмах разликују од осталих типова таблица.

Када се користе МТ таблице?

МТ таблице служе за пробну вожњу возила која су подвргнута поправкама, дијагностици или техничком тестирању.

Обично их користе:

  • Овлаштени аутомеханичари и сервиси
  • Власници возила која нису регистрована, а треба их тестирати након поправке
  • Фирме које се баве увозом возила и желе испитати возило прије регистрације
  • Технички прегледи приликом испитивања техничке исправности

Ове таблице се не користе за свакодневну вожњу, него искључиво за тестне вожње у ограниченим околностима и временском року.

Колико дуго вриједе МТ таблице?

МТ таблице вриједе најчешће до 5 дана, а најдуже до 15 дана, у зависности од разлога кориштења и одлуке надлежне институције.

Сипање горива

Економија

Пада ли гориво на 2,5 КМ: Забиљежено значајно појефтињење

Њихова намјена је искључиво привремена и не смију се користити као замјена за редовну регистрацију.

Технички преглед за МТ таблице

За издавање МТ таблица није потребан пуни технички преглед као за регистрацију, али возило мора проћи основну провјеру сигурности – мора имати исправне кочнице, управљачки систем, свјетла, гуме и друге кључне дијелове.

Такође, возило мора бити способно за кретање у друмском саобраћају у трајању тестне вожње.

Осигурање за МТ таблице

Без обзира на привремену намјену, возило с МТ таблицама мора имати важећу полицу осигурања.

Осигурање се уговара за трајање важења МТ таблица (најчешће 1 до 15 дана), и најчешће га уз осигурање издаје и организација која издаје саме МТ таблице.

Закључак

МТ таблице у Босни и Херцеговини служе као привремене пробне регистарске ознаке за возила која су подвргнута тестирању или испитивању исправности.

Рада Манојловић-26032026

Сцена

Жена ујела Раду Манојловић на концерту

Њих користе сервиси, технички прегледи и власници возила у процесу поправка или припреме за регистрацију. МТ таблице имају препознатљив изглед – црвену боју с бијелим ознакама – и вриједе ограничено вријеме, најчешће неколико дана.

За њихову употребу потребно је имати основну техничку провјеру и важеће осигурање, а правилна употреба ових таблица помаже у сигурном прометовању нерегистрованих возила у ограниченим околностима.

(Увоз.инфо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Механички Тест

МТ таблице

Пробне таблице

Регистарске таблице

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ким Џонг Ун дочекао фудбалерке

Фудбал

Ким дочекао шампионке Азије, њихова фанатична реакција обилази свијет

1 ч

0
Виктор Милетић на матури, снимак расплакао цијелу Србију

Србија

Снимак са матуре расплакао цијелу Србију

1 ч

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Занимљивости

Да ли жене морају да носе мараму у цркви: Свештеник дао одговор на питање које мучи многе вјернице

1 ч

0
Фонд здравственог осигурања Републике Српске

Друштво

Ко плаћа прекорачење прописаних рецепата?

1 ч

1

Више из рубрике

Ауто брзо вози на путу.

Ауто-мото

Нова правила у Европској унији од јула

1 д

0
Аутомобил у снијегу

Ауто-мото

Познати механичар: Ово је најбољи ауто, да га сви возе остао бих без посла

2 д

0
Аутомобил

Ауто-мото

Шта се може догодити ако погријешите брзину у мјењачу?

3 д

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Ауто-мото

Аларм који се не игнорише: Ако ово видите, ауто има озбиљан квар

5 д

0

  • Најновије

21

20

Да ли је боље туширати се или купати у кади: Једна навика је хигијенски ефикаснија

21

17

Јефтино летовање на грчком приморју одлази у прошлост? Погледајте најновије цијене

21

17

Годинама дизали цијене, сада их драматично спуштају да спасе сезону

21

08

Минић: С једне стране узурпација правосуђа, са друге институције Српске које штите Устав

21

05

Mинић: Наставићемо да подржавамо студенте, јер су они наша будућност

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner